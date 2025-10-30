안산대 부설주차장, 주민에 야간 개방한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안산시-안산대 '상생캠퍼스' 조성 일환



안산대학교가 부설 주차장을 지역 주민에게 야간 개방한다.

경기도 안산시와 안산대학교는 29일 안산대 정문 광장에서 '새빛로·새빛나눔주차장' 준공식을 개최했다고 30일 밝혔다.

안산대학교 정문 광장에서 개최된 '상생캠퍼스' 조성 준공식에서 윤동열 안산대 총장(왼쪽)이 이민근 안산시장에게 감사패를 전달하고 있다. 안산시 제공

이민근 안산시장, 박태순 안산시의회 의장, 일동 주민 및 학교 관계자가 참석한 가운데 열린 이 날 행사는 안산대 부설주차장 야간개방 사업인 '새빛나눔주차장' 및 캠퍼스 내 도로를 4차선으로 확장하는 '새빛로' 준공을 기념하기 위한 것이다.

이번 준공은 앞서 시와 안산대가 지역 주민과 대학이 함께 이용할 수 있는 '상생 캠퍼스' 조성 사업의 일환이다.

시는 대학 측에 11억원을 지원해 기존 195면의 부설주차장 주차 공간을 246면으로 확대하고, 조명과 CCTV를 설치해 안전하고 쾌적한 개방형 주차 공간으로 조성했다.

이와 함께 학교 측은 20억 원을 투입해 캠퍼스 내 도로를 4차선으로 확장, 개선된 광장과 운동장을 지역 주민에게 개방해 열린 캠퍼스로 운영한다.





이민근 안산시장은 "이번 새빛나눔주차장·새빛로 준공은 지자체와 대학이 협력해 캠퍼스 환경을 개선하고 지역 주민의 주차난을 해소하는 상생의 성과"라며 "앞으로도 대학·기관과의 협력을 확대해 시민 생활 불편을 줄이고 열린 캠퍼스를 만들어 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

