경기관광공사, 안산 등 서부권 7개도시 '끼투어 기자단' 팸투어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기관광공사가 30일 '끼투어 기자단 팸투어'를 진행했다.

끼투어 기자단은 도내의 관광지를 방문하고, 그 체험을 바탕으로 후기형 여행 콘텐츠 제작과 함께 '경기관광 플랫폼' 및 개인 블로그와 SNS 게재, 경기도 관광지 팸투어 참여 등의 활동을 하는 경기관광 전문 필진이다.

이번 팸투어는 서부권 화성·부천·안산·평택·시흥·김포·광명 등 7개 도시의 관광자원을 활용한 테마형 투어버스 프로그램인 '경기도 서부권 광역시티투어'의 현장 체험을 통해 홍보를 강화하고, 관련 콘텐츠를 제작·확산하기 위해 마련됐다.

경기관광공사 '끼투어 기자단'

AD

기자단은 이날 ▲부천 레노부르크 뮤지엄 ▲안산 방아머리 해변, 그랑꼬또 와이너리, 시화나래조력문화관 ▲시흥 거북섬 어린왕자 포토존을 둘러봤다.

경기관광공사는 이날 오후 '경기도 서북부 가을은 어떨까?'를 주제로 '경기관광 인스타그램' 라이브 방송도 실시한다.





AD

경기관광공사 관계자는 "이번 행사는 서부권 광역시티투어 사업의 신규 테마 발굴과 브랜드 가치 강화를 위해 기자단의 다양한 체험과 콘텐츠를 바탕으로 사업을 소개하고, 투어의 인지도 확대를 위해 마련했다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>