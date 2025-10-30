[경주APEC]장인화 "다자 협력, 지속가능한 공급망 해법"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포스코·마루베니·핸콕 협력 사례 소개

장인화 포스코홀딩스 회장은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 "지속가능한 미래 공급망 건설을 위해 다자 간 협력을 통해 해법을 모색하자"고 밝혔다.

장인화 회장은 30일 경주 예술의전당 화랑홀에서 '탄력적이고 지속가능한 글로벌 공급망 구축'을 주제로 열린 CEO 서밋 세션에서 포스코와 호주 간 공급망 협력이 일본 등 아태 지역 다자 협력 체계로 확대되고 있다고 소개했다. 그는 "포스코그룹과 호주의 협력은 1971년 철광석 공급으로 시작됐으며 현재 포스코 원료의 70%를 담당하는 전략적 동반자 관계"라며 ▲철강산업의 저탄소 전환 ▲이차전지 원료 공급망 확보 ▲청정에너지 생태계 조성 등을 핵심 협력 분야로 꼽았다.

30일 오전 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋의 '탄력적이고 지속가능한 글로벌 공급망 구축' 세션에서 장인화 포스코 회장이 발언하고 있다. 강진형 기자

포스코는 2010년 호주 핸콕 프로스펙팅, 일본 마루베니 그룹, 중국철강공사(CSC) 등과 함께 호주 로이힐 철광석 광산 개발 프로젝트에 참여한 바 있다. 이 같은 협력은 현재 포스코와 마루베니의 호주 포트 헤들랜드 지역 '저탄소 철강 원료(HBI)' 생산 협력으로 이어지고 있다.

장 회장은 "다자 간 협력은 아태 지역의 주요 경제 주체들이 공동의 번영과 지속가능한 미래 공급망 건설을 위해 해법을 모색하는 과정"이라며 '공급망의 지속가능성'을 거듭 강조했다.

패널로 나선 오모토 마사유키 마루베니 CEO는 지속가능한 공급망의 핵심 요소로 ▲천연자원 확보 ▲속도와 대담한 추진력 ▲민간-공공 협력 등 3가지 조건을 꼽았다. 마사유키 CEO는 "호주는 천연자원을 공급하는 좋은 파트너"라며 "여기에 한국과 일본의 협력은 직접적이고 솔직한 대화와 의사결정의 투명성을 보장하면서 빠른 실행력을 확보할 수 있었다"고 짚었다. 그러면서 "마지막으로 민간뿐만 아니라 정부·기관 간 협력이 대규모 프로젝트의 성공을 가능하게 했다"고 덧붙였다.

게리 코르테 핸콕 CEO는 3자 협력이 성공한 배경에 대해 "포스코는 프로젝트 초기 단계에서 위험자본을 제공해준 건 물론, 준설공사 작업에도 자금을 지원했다"며 "또 일본과 한국의 수출신용기관을 통해 7억2000만달러 규모의 부채 금융을 조달했는데, 이는 지금도 세계 기록으로 남아 있는 수준의 프로젝트 금융"이라고 말했다. 이어 "지정학적 사건들을 통해 독립적이고 자급 가능한 공급망을 갖추는 게 얼마나 중요한지 배웠다"며 포스코·마루베니·핸콕 간 협력의 지속을 당부했다.





끝으로 장인화 회장은 '친환경, 지속가능성, 디지털 전환 등 과제들이 산적한 핵심 광물 산업의 어려움'에 대한 사회자의 질문에 '정부의 역할'을 강조했다. 장 회장은 "앞으로 진행될 많은 프로젝트는 그 어느 때보다 복잡하고 해결하기 어려울 것"이라며 "호주의 광활한 서부 지역에서 산업을 진행하기 위해 정부 차원의 인프라 지원이 반드시 필요하다. 그것이 가장 중요하다"고 짚었다.





경주=장희준 기자 junh@asiae.co.kr

