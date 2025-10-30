LG전자, 문화·예술 캠페인 통해 고객경험·프리미엄 브랜드 가치 제고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 국립현대미술관서 토크·라이브 콘서트

공학박사·가수 루시드폴 등 연사

기술과 예술 만남에 대한 토크콘서트도

'예술 가치를 삶속으로' 아트포유 캠페인

작가 후원·매장 전시 등 예술 발전 지원

LG전자는 지난 29일 국립현대미술관 서울 야외 미술관 마당에서 LG전자 고객과 미술관 회원들을 초청해 토크 및 라이브 콘서트를 개최했다고 30일 밝혔다.

LG전자가 문화·예술 캠페인을 통해 고객 경험의 확장과 프리미엄 브랜드 가치 제고에 나선다. 29일 국립현대미술관 서울 야외 미술관마당에서 카이스트 이진준 교수, 공학박사 겸 싱어송라이터 루시드폴 등이 참석해 ‘AI 기술과 예술이 어떻게 연결될 수 있을까?’를 주제로 토크 콘서트를 열었다. LG전자

토크 콘서트 방식으로 진행된 1부는 '인공지능(AI) 기술과 예술이 어떻게 연결될 수 있을까?'를 주제로 했다. 이진준 카이스트 문화기술대학원 교수, 공학박사 겸 싱어송라이터 루시드폴, LG전자 인공지능연구소 최호영 팀장, 한나신 패션 디자이너, 국립현대미술관 홍이지 학예연구사가 연사로 나섰다. 이들은 AI가 일상 속에 자연스럽게 스며들어 편리함을 넘어 가치 있는 삶을 만드는 매개체로 활용되며 패션과 음악 등 다양한 분야에서 창작의 파트너로 자리매김하고 있다고 강조했다.

2부 라이브 콘서트는 '사운드, 예술, 기술 커넥티드'를 주제로, 가수 수민, 키라라, 밴드 글렌체크의 라이브 공연이 열렸다. 가수들은 전자 악기로 빚어낸 독창적인 사운드로 관람객들에게 기술과 예술이 하나로 어우러지는 특별한 공연을 선사했다.

LG전자는 스탠바이미2, 에어로퍼니처, 그램 프로, 틔운 미니 등 다양한 제품을 관람객들이 직접 체험할 수 있는 자리도 마련했다.

이날 행사는 '예술의 가치를 삶 속으로'라는 슬로건 아래 LG전자가 하는 '아트포유' 캠페인의 일환으로 열렸다. 이 캠페인은 기술과 예술의 만남을 통해 일상에 가치를 더하고, 한국 현대미술 거장들의 작품과 신진작가를 조명해 지속가능한 예술 발전을 지원하기 위해 마련됐다.

LG전자는 국립현대미술관 서울에서 진행 중인 '물방울 화가' 고(故) 김창열 화백의 회고전도 후원하고 있다. 지난 8월 서울시 강남구에 문을 연 LG전자 플래그십 D5에는 김 화백의 작품과 투명 OLED 기술력으로 완성된 미디어 아트를 전시, 매장 방문 고객에게 현대 미술 작품의 감동을 전달하고 있다. 최근에는 전국 64개의 주요 LG전자 베스트샵 매장에 김창열 화백의 작품을 담은 영상 상영을 확대하고 있다.

LG전자는 2022년부터 세계적인 아트페어 '프리즈'의 글로벌 파트너로도 참가하고 있다. 국립현대미술관(MMCA)과도 파트너십을 맺고 올해부터 3년 동안 'MMCA x LG OLED 시리즈' 전시를 후원한다. 미디어 아티스트 '추수' 작가의 전시는 지난 8월1일부터 시작돼 내년 2월1일까지 열린다.





정수진 LG전자 한국영업본부 브랜드커뮤니케이션담당은 "예술과 기술은 서로 맞닿아 있으며 기술은 예술에서 영감을 받고 예술은 기술을 통해 구현된다"고 강조하며 "고객이 일상 속에서 예술을 경험할 수 있도록 혁신적인 브랜드 활동을 전개해 나갈 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

