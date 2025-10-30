의정부시, '민락 힐링 텃밭정원' 콘테스트…가을 텃밭 가꾸기 우수 5팀 시상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 29일 민락 힐링 텃밭정원에서 '민락 힐링 텃밭정원, 텃밭 가꾸기 콘테스트' 시상식을 개최했다.

김동근 시장이 지난 29일 '민락 힐링 텃밭정원, 텃밭 가꾸기 콘테스트' 시상식에서 민락 힐링 텃밭정원을 둘러보고 있다. 의정부시 제공

이번 콘테스트는 여름작물 수확이 끝난 체험텃밭 구역을 시민 참여형 공간으로 변경해 마련했다.

20개 팀이 참가해 8월 중순부터 약 두 달간 각각 배정받은 텃밭을 가꾸고 결과물을 심사하는 방식으로 진행했다. 도시농업 전문가 4명이 서류평가와 현장심사를 진행했으며, 5개 팀이 수상의 영예를 안았다.

이날 시상식에서 ▲작물의 풍성함과 건강함을 평가한 풍년정원상은 '가을풍경 텃밭 정원팀'▲텃밭의 조화로움을 평가한 예쁜정원상은 '동글납짝팀' ▲독창적인 아이디어를 평가한 아이디어상은 '남새팀'이 수상했다. 아울러 ▲팀원들의 협동심과 참여도를 평가한 열정만점상은 '모두의 돌봄팀'▲텃밭의 이야기 전달력을 평가한 이야기정원상은 '마스터가드너 6기팀'이 각각 수상했다.





김동근 시장은 "작은 텃밭을 가꾸는 손길이 도시의 일상을 바꾸고 이웃을 잇는다"며 "생활권 곳곳에서 시민이 주도하는 도시농업 활동공간을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

