용인시, 교통약자 이동차량 19대 신형으로 교체

새 통합도시브랜드 디자인 적용해 시인성 높여

경기도 용인시는 교통약자의 이동 편의를 높이기 위해 운영 중인 특별교통수단 19대를 신형 차량으로 교체했다고 30일 밝혔다.

용인시가 교통약자의 이용 편의를 위해 신형 차량으로 교체한 특별교통수단. 시의 새 통합도시브랜드 디자인을 적용해 시인성을 높였다. 용인시 제공

이번 교체는 노후 차량으로 인한 이용 불편을 해소하고, 보다 안전하고 쾌적한 이동 환경을 제공하기 위한 조치다.

새 차량에는 28년 만에 새롭게 선보인 시 통합도시브랜드 디자인을 적용해 이용자들의 시인성을 높였다. 시는 기존 차량에도 순차적으로 새 브랜드 디자인을 반영할 계획이다.

특별교통수단은 휠체어 탑승이 가능한 개조 차량으로, 중증 보행장애인 등 대중교통 이용이 어려운 교통약자를 주요 대상으로 운영된다. 서비스는 연중무휴 24시간 운영되며, 경기도 31개 시·군은 물론 서울·인천 지역까지 운행한다.

이용 요금은 경기도 시내버스 요금 기준을 적용한다. 10㎞의 기본 구간을 초과하면 5㎞당 100원의 추가 요금이 부과된다.

시는 새 차량의 안전 점검을 마친 뒤 11월부터 운행을 시작할 예정이다. 시는 2026년까지 노후 차량 15대를 추가 교체해 교통약자 이동 지원 서비스를 강화할 방침이다.

이상일 용인시장은 "앞으로도 교통약자가 불편함 없이 특별교통수단을 이용할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 말했다.





한편 시는 2011년부터 용인도시공사에 교통약자 이동지원 업무를 위탁해 '용인시 교통약자 이동지원센터'를 운영 중이다. 센터는 현재 특별교통수단 76대와 바우처택시 200대를 투입해 교통약자의 이동 편의를 지원하고 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

