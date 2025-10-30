예비 창업가 목소리 정책에 담는다…중기부, '창업 루키 오픈 토크'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장서 투자·인재·규제 등 애로사항 공유

창업 루키 도약방안' 수요자 의견 반영 추진

중소벤처기업부는 30일 서울 강남구 팁스타운 S6에서 '창업 루키 오픈 토크'를 열고 예비·초기 스타트업의 현장 목소리를 청취했다고 밝혔다.

이번 행사는 중기부에서 준비 중인 '창업 루키 도약방안'의 사전 단계로, 정책 수요자인 예비·초기 스타트업의 의견을 정책에 반영하기 위해 오픈 토론형 간담회로 진행됐다. 이번 간담회는 중기부가 지난 8월부터 진행 중인 릴레이 간담회 중 10번째 창업·벤처 분야 간담회다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 30일 서울 강남구 팁스타운S6에서 열린 창업벤처 릴레이 간담회 '창업 루키 오픈 토크'에 참석, 인사말을 하고 있다. 윤동주 기자

AD

행사 1부에서는 중기부의 '창업 루키 도약방안' 발제를 시작으로 오픈 토크 세션에서 인공지능(AI)·바이오·모바일 게임·기능성 식품 등 다양한 분야의 창업 루키 6명이 패널로 참여해 정책 제안과 함께 예비·초기 기업이 겪는 투자 유치·인재 확보·글로벌 진출·규제 등을 공유했다.

2부에서는 창업가 출신 변호사가 진행하는 '창업가를 위한 기초 법률 특강'을 통해 계약서 작성, 지식재산 보호 등 창업 초기에 반드시 알아야 할 실무 노하우를 공유했다. 부대 행사로 팁스 운영사 등이 참여하여 창업가들이 현장에서 투자 상담과 멘토링을 받는 시간도 마련됐다.

한성숙 중기부 장관은 "창업의 첫걸음을 내딛는 루키들의 목소리야말로 정부 정책의 출발점"이라며 "정책 기획 과정부터 현장의 목소리를 담아 창업가가 체감할 수 있는 실질적 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





AD

중기부는 이날 신인 창업가들이 제안한 정책 과제를 검토해 연내 발표 예정인 창업·벤처 4대 강국 도약을 위한 종합대책에 반영한다는 방침이다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>