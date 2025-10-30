[인사]동아쏘시오홀딩스

◇ 용마로지스
▲ 부회장 이종철 ▲ 사장 황병운
◇ 동아에코팩
▲ 부회장 박성근 ▲ 사장 오무환
◇ 에스티젠바이오
▲ 사장 이현민
◇ 동아쏘시오홀딩스
▲ 전무이사 경영지원실장 겸 정책지원팀장 고승현 ▲ 상무 경영기획실장 이대우 ▲ 상무보 준법경영팀장 정성연
◇ 동아ST
▲ 전무 ETC사업본부장 김윤경 ▲ 상무 경영기획관리실장 김상운 ▲ 상무 준법경영실장 겸 법무팀장 홍경표 ▲ 상무 생산본부장 임진순 ▲ 상무보 R&D사업개발실장 정진석 ▲ 상무보 제품사업개발실장 겸 사업개발팀장 최영진
◇ 동아제약
▲ 상무보 박카스사업부장 송인식 ▲ 상무보 OTC사업부 마케팅부장 홍민아
◇ 동아오츠카
▲ 상무이사 경영지원실장 박재영 ▲ 상무보 환경경영 TFT단장 김준하
◇ 아벤종합건설
▲ 상무 경영지원실장 서호형 ▲ 상무보 안전보건실장 이증하 ▲ 상무보 사업지원실장 이동권 ▲ 상무보 기술지원실장 윤영호
◇ 한국신동공업
▲ 상무보 경영지원실장 겸 인사총무팀장 정유헌
◇ 동아참메드
▲ 상무보 경영관리실장 이상원
◇ 에스티팜
▲ 사장 대표이사 사장 겸 동아쏘시오그룹 R&D 최고책임자(CTO) 성무제
정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
