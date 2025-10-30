롯데몰 동부산점, '서프라이스 위크' 팡파르… 최대 70% 할인 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

롯데몰 동부산점은 오는 10월 31일부터 11월 9일까지 하반기 최대 규모 세일 행사인 '서프라이스 위크(Sur-Price Week)'를 연다.

이번 행사는 전 점포 통합 대형 행사로 패션·키즈·스포츠·골프 등 400여개 브랜드가 참여한다. 아울렛 가격에서 최대 30% 추가 할인돼 '나이키', '폴로', '타미힐피거', '뉴발란스' 등 인기 브랜드를 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

행사 첫 주말인 10월 31일부터 11월 2일까지는 롯데·NH농협카드로 구매 금액에 따라 롯데상품권을 증정하며 11월 1일 하루 동안은 30만원 이상 구매 고객에게 롯데제과 선물세트를 증정한다.

1층 더스퀘어 광장에서는 11월 1일 오후 2시와 4시 어린이 치어리더 공연이, 2일에는 뮤지컬 갈라 '세레나데'가 열린다. 어린이 대상 삐에로 매직 풍선 증정 이벤트와 디지털 캐리커처 체험도 마련됐다.

행사 기간 최대 100만원 쇼핑 지원금을 받을 수 있는 이벤트도 진행한다. 점내 고지물의 QR코드를 스캔해 모바일 주사위 게임에 참여하면 추첨을 통해 금액 할인권을 받을 수 있다.

브랜드별 단독 혜택도 다양하다. '폴로'는 겨울 상품을 최대 25% 추가 할인하고 50만원 이상 구매 시 5만원 상품권을 증정한다. '타미힐피거'는 5만원 이상 구매 시 20% 추가 할인, '뉴발란스'는 2품목 이상 구매 시 30% 추가 할인 혜택을 제공한다.

'페라가모 팝업스토어'는 최대 80% 할인 행사를 진행하고 '언더아머 러닝클래스' 등 다양한 세일 프로그램도 이어진다. 럭셔리 브랜드 '코치'는 리뉴얼을 기념해 최대 30% 할인하며 '나이키', '아디다스', '바버', '라코스테', 한섬(타임·더캐시미어·시스템), '뉴발란스 키즈' 등도 추가 20~30% 할인 판매한다.

롯데몰 동부산점 단독 행사도 열린다. 10월 31일부터 11월 5일까지 1층 특설매장에서는 '리바이스 클리어런스'를 통해 최대 90% 할인 판매하며 골프 브랜드 '지포어'는 최대 65%, 리빙 전문관 메종관에서는 '씰리', '시몬스' 등 다양한 리빙 브랜드가 최대 80% 할인 행사를 진행한다.





윤형진 롯데몰 동부산점장은 "서프라이스 위크는 연중 가장 메리트 있는 상품과 혜택을 제공하는 대표 행사"라며 "합리적인 가격으로 겨울을 준비할 수 있도록 다채로운 이벤트를 마련했다"고 말했다.





