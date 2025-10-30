급여관리·주식거래도 하나로…하나은행, '모두 다 하나통장' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

입출금통장과 증권계좌를 함께 관리하는 하나은행-하나증권 통합형 비대면 통장

최고 연 2.5% 금리 혜택 제공하는 파킹통장



하나은행은 은행과 증권의 금융 서비스를 한 번에 누릴 수 있는 '모두 다 하나통장'을 출시했다고 30일 밝혔다.

'모두 다 하나통장'은 하나은행 입출금계좌에 증권계좌를 결합한 상품으로, 국내·해외 주식 거래를 모두 지원한다. 또 증권계좌로 자금을 별도 이체할 필요 없이 하나은행 계좌 잔액으로 바로 주식 거래가 가능하다.

'모두 다 하나통장'은 파킹통장형 입출금상품으로 200만원 이하 예치금에 최고 연 2.5%(세전)금리를 제공한다. 기본금리는 연 0.1%이며, 급여이체 시 연 1.4%, 증권계좌를 통한 주식매매 거래 시 연 1.0%의 우대금리가 적용된다. 또한, 우대금리의 우대항목 중 1가지 이상 충족 시, 다음 달부터 '모두 다 하나통장'에서 거래하는 모든 이체 및 출금수수료가 횟수 제한 없이 면제된다.

이외에도 최근 미성년자의 주식투자 증가 트렌드를 반영해, 만 19세 미만 미성년자도 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'의 '내 아이 통장 만들기' 서비스를 통해 비대면으로 '모두 다 하나통장'을 개설할 수 있다.

이번 '모두 다 하나통장'의 판매한도는 10만좌이며 2026년 12월말까지 판매한다. 출시 기념 이벤트로 오는 12월 말 까지 상품 가입시 메가MGC커피쿠폰(1111명), 하나은행 첫거래 손님 대상 3만 하나머니(111명)를 제공하며, 급여이체나 주식거래 실적을 충족한 손님에게는 5천 하나머니(111명)를 추첨을 통해 제공한다.

또한, 상품 가입 손님 전원에게 최고 연 4.5%(기본금리 연 2.1%, 세전, 2025.10.30기준, 1년제, 월 납입금 50만원 이하) 금리를 받을 수 있는 내맘적금 금리우대쿠폰을 제공하며, 추가 혜택으로 미성년자 명의로 가입 시, 추첨을 통해 배달의 민족 3만원 상품권을 50명에게 제공한다.

더불어 하나증권에서도 이벤트를 진행한다. 상품가입 후 응모손님 전원에게 미국 소수점 주식(5000원 상당)을 제공하며, 하나증권 첫거래(순신규) 손님은 국내 · 미국 주식매매수수료 우대(1년) 및 환전수수료 100% 우대(6개월) 혜택도 함께 받을 수 있다.

하나은행 관계자는 "'모두 다 하나통장'은 한 번의 간편한 가입으로 급여 관리와 투자를 함께 할 수 있는 통합형 상품으로, 고객의 일상 속 금융생활을 더욱 쉽고 편리하게 만든 것이 특징"이라며 "하나은행과 하나증권이 협업해 선보이는 이번 상품이 하나금융그룹의 대표 통합 서비스로 자리 잡길 기대한다"고 말했다.





한편, '모두 다 하나통장'은 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'에서 가입 가능하며, 자세한 상품 내용과 이벤트 혜택은 하나은행 홈페이지 및 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'에서 확인할 수 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

