한샘, '부산 플래그십 부산센텀' 리뉴얼 오픈…"영남권 프리미엄 거점"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

논현 이어 두 번째 플래그십…14년 만에 리뉴얼

가구·인테리어 등 아우른 1005평 규모 쇼룸

"지역별 라이프스타일 반영한 브랜드 경험"

한샘은 부산 해운대구 센텀시티에 '한샘 플래그십 부산센텀'을 새롭게 리뉴얼 오픈했다고 30일 밝혔다.

플래그십 부산센텀은 지난 6월 서울 강남 플래그십 논현에 이어 선보이는 두 번째 플래그십 스토어다. 2011년 한샘의 다섯 번째 직영 매장으로 문을 연 부산센텀은 약 14년 만에 단행된 전면 리뉴얼을 진행했다.

30일 리뉴얼 오픈한 '한샘 플래그십 부산센텀'에서 한 고객이 상담 받고 있다. 한샘

AD

한샘 플래그십 부산센텀은 지하 1층부터 지상 2층까지 총 1005평 규모로 가구·인테리어·패브릭 등 주거 전 영역을 아우르는 다양한 상품을 한 공간에서 볼 수 있는 원스톱 홈인테리어 서비스를 제공한다.

1층에는 플래그십 스토어만의 '리빙 오아시스(Living Oasis)' 콘셉트를 적용해 호텔 라운지를 연상시키는 프리미엄 고객 공간으로 구성했다. 각 상품을 쉽게 비교해볼 수 있도록 단순 진열이 아닌 갤러리형 및 라이브러리형 전시 전략을 채용했다. 소파, 식탁, 침대 등 주요 가구를 디자인·기능별로 배치해 다양한 상품을 한눈에 비교할 수 있도록 했다.

부산 지역 최대 규모로 운영되는 도무스 전시 공간에서는 칼리아, 포토코, 히몰라, 코이노 등 이탈리아·독일 프리미엄 가구 브랜드를 한눈에 비교할 수 있다. 한샘의 프리미엄 키친 브랜드 키친바흐도 국내 프리미엄 주방 트렌드에 맞춘 다양한 색상과 소재의 키친바흐 제품 라인업을 확인할 수 있다.

30일 리뉴얼 오픈한 '한샘 플래그십 부산센텀'에서 고객이 건자재를 살펴보고 있다. 한샘

리뉴얼 오픈을 기념해 플래그십 부산센텀 단독 프로모션도 다양하게 진행한다. 먼저 사전 예약 후 매장을 방문하거나 신혼 고객에게는 '한샘 호텔수건 5P 세트'를 증정한다.

다음달 30일까지는 디저트 브랜드 '브릭샌드'와 팝업 스토어도 연다. 행사 기간 한샘 플래그십 부산센텀에 방문해 상담한 고객과 방문 후기를 작성한 고객에게 '브릭샌드 디저트 세트'를 증정한다.

매장에서 상담 후 가구 및 인테리어 계약 고객에게는 '프랭클리 룸슈즈 2종 세트'를 증정하며 가구 계약 시 패브릭 침대·인기 소파·원목 식탁 등 할인 혜택을 제공한다. 인테리어 공사 상품 계약 시에는 최대 700만 원 상당의 자사 상품을 증정한다.





AD

한샘 관계자는 "플래그십 논현이 브랜드의 정체성을 상징하는 첫 번째 스토어였다면 플래그십 부산센텀은 그 철학을 이어 영남권 고객에게까지 프리미엄 브랜드 경험을 확장한 두 번째 상징 공간"이라며 지역별 라이프스타일과 주거 문화를 반영한 플래그십을 통해 한샘의 브랜드 경험을 한층 깊이 있게 전해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>