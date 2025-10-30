트래블월렛, 추석 하루 결제액 146억…"역대최대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5월 황금연휴 대비 30% 증가

결제 비중 日·美·베트남 순

외환 결제 핀테크 기업 트래블월렛은 추석 연휴(3~9일) 하루 기준 역대 최대 결제액과 거래 승인 수를 기록했다고 30일 밝혔다.

추석 연휴 기간 하루 결제액 약 146억원, 거래 승인 수 33만건으로 집계됐다.

지난 5월 '황금연휴' 하루 결제액 111억원, 거래 승인 수 23만건보다 각각 30%, 42% 증가했다.

국가별 결제 비중은 일본, 미국, 베트남, 중국, 호주, 이탈리아 순으로 높게 나타났다.

자동 충전액은 해당 기간 일평균 2억원을 넘어섰다.

트래블월렛은 이달 말 기준 누적 거래액 7조원, 누적 카드 발급 850만장을 기록했다.

트래블월렛은 최근 글로벌 암호화페 플랫폼 크립토닷컴과 공동 브랜드 선불카드 및 결제 시스템 구축을 위한 업무협약을 체결하는 등 원화 스테이블코인 인프라를 구축하고 있다.





김형우 트래블월렛 대표는 "단순히 거래만 는 게 아니라 이용자들이 결제 안정성과 기술력을 믿는다는 방증"이라며 "앞으로도 복잡한 외환 결제 과정을 단순화해 세계 어디서나 믿을 수 있는 결제 경험을 제공하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

