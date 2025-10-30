TIGER 반도체TOP10 ETF, 순자산 1.6조 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래에셋자산운용은 'TIGER 반도체TOP10 ETF' 순자산이 1조6000억원을 돌파했다고 30일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 29일 종가 기준 TIGER 반도체TOP10 ETF 순자산은 1조6355억원을 기록했다. 국내 주식형 반도체 ETF 가운데 최대 규모다. 인공지능(AI) 인프라 확대와 고대역폭메모리(HBM) 수요 급증, 서버 교체 수요 본격화 등 반도체 업황이 좋아지고 있다. 꾸준하게 자금이 유입되며 국내 주식형 반도체 ETF로는 처음으로 순자산 1조 6000억원을 돌파했다.

TIGER 반도체TOP10 ETF는 개인 투자자의 압도적인 선택을 받고 있다. 29일 기준 연초 이후 개인 누적 순매수 규모는 1357억원으로, 국내 반도체 ETF 중 1위를 기록했다. TIGER 반도체TOP10 ETF를 통해 반도체 산업의 본격적인 성장 흐름에 참여하려는 투자자들의 수요가 많이 증가한 결과다.

TIGER 반도체TOP10 ETF는 올해 증시 상승을 주도한 삼성전자와 SK하이닉스를 각각 25%씩 편입하며, 이들을 포함한 국내 대표 반도체 기업 10종목에 투자한다. 반도체 업종이 코스피 4000 시대를 이끄는 가운데 TIGER 반도체TOP10 ETF를 통해 반도체 업황 상승의 수혜를 효과적으로 누릴 수 있을 것으로 전망된다. AI 반도체, HBM, 디램 등 다양한 성장 테마를 하나의 포트폴리오로 묶어 국내 반도체 산업의 흐름에 가장 직접적으로 투자할 수 있다.





미래에셋자산운용 정의현 ETF운용본부장은 "현장에서 메모리 반도체 부족 현상으로 현물가격이 빠르게 상승하며 반도체에 대한 관심도 커지고 있다"며 "'TIGER 반도체TOP10 ETF'는 한국 반도체 산업을 대표하는 핵심 투자 수단으로 자리매김할 것이다"고 말했다.

