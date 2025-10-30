'국보 화엄사 각황전 석등' 3년만에 제자리로 돌아온다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해체보수 위해 문화유산보존과학센터로 옮겨

2023년부터 약 3년간 부분 보수작업 진행

3차원 스캐닝 등 정밀기법 통해 손상 복구

내달 5일 오후1시 30분 '복원기념식' 예정

2023년 화엄사 각황전 앞 석등 부분해체 고불식 당시 현장 모습. 화엄사 제공

AD

부분 보수를 위해 잠시 화엄사를 떠나있던 국보 12호 화엄사각황전 앞 석등이 본래 자리로 돌아온다.

30일 대한불교조계종 19교구 지리산 대 화엄사 주지 우석스님에 따르면 지난 2023년 부분 해체보수를 위해 국가유산청 국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터로 옮겨졌던 화엄사각황전 앞 석등이 약 3년간의 복원 공사를 마치고 화엄사로 돌아온다.

화엄사에선 석등 복원 기념식을 내달 5일 오후 1시 30분 개최할 예정이다.

지난 1,300여년 세월동안 화엄사를 밝혀온 화엄사 각황전 앞 석등은 전체 높이 6.4m로 국내에선 가장 큰 규모다.

석등은 1961년, 1986년, 2009년 등 총 3번의 수리 기록을 가지고 있다. 1961년은 전체해체보수, 1986년은 접합 복원, 2009년엔 전체세척을 했다. 특히 1961년은 기초를 콘크리트로 다짐 후 전체 해체보수를 했다. 1986년엔 간주석 박리로 떨어져 나간 부분과 옥개석 떨어져 나간 부분을 수지처리 하거나 접합 복원했다. 2009년에는 건식과 습식세척을 사용해 전체세척을 했다.

문화유산보존과학센터측은 "2023년 5월부터 3차원(3D) 스캐닝과 구조 모델링을 통해 손상 부위의 형태와 원인을 정밀 분석, 유기 잔존물과 무기 오염물 분석 결과를 통해 부재 표면에 남은 연소 흔적을 확인했다"고 설명했다.

또 "각각 7조각과 3조각으로 파손돼 분리돼 있던 화사석과 상대석은 부재의 구조적 안정성을 최대화하기 위해 적절한 직경과 길이의 티타늄 보강봉을 삽입해 내구성과 강도를 확보했다"고 부연했다.





AD

그러면서 "지난 3년간의 연구와 보존처리 끝에 석등이 가지고 있던 물리적인 손상과 구조적 불안정의 문제들은 모두 해결됐으며, 2026년 중으로 석등의 보존처리와 복원 과정을 기록한 보고서 발간을 끝으로 전체 사업을 마무리할 예정"이라고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>