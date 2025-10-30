대전시립연정국악단, 유망 국악인 발굴·육성 위한 '젊은국악' 공연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시립연정국악단 협주곡의 밤...11월 6일 국악원 큰마당서 개최

사진=대전시 제공

대전시립연정국악단은 오는 11월 6일 오후 7시 30분 국악원 큰 마당에서 풍류마당 협주곡의 밤 '젊은국악'공연을 개최한다.

국악단은 국악계를 이끌어 갈 차세대 연주자들에게 국악관현악단과 협연할 기회를 제공하고 유망 국악인을 발굴·육성하며, 전통음악의 저변 확대를 위해 매년 오디션을 통해 협연자를 선발하고 있다.

2025 협연 공모에는 총 38명(팀)이 응시했고, 공정한 심사를 통해 총 6명(팀)이 선발됐다. 올해의 협연자는 가야금 조윤주, 대금 채은서, 대피리 김병철, 해금 박채린, 아쟁 이민경, 타악 김서희, 이수림, 김준서, 조여진으로 국악단과 함께 다채로운 색의 화려한 무대를 선보일 예정이다.

이번 공연에서 선보이는 프로그램은 국악관현악 '깨어난 초원'을 시작으로 흥겨운 자진모리장단을 기본으로 풍부한 음역과 매력적인 음색의 대피리 협주곡 '자즌', 힘찬 여름빛에서 차디찬 어둠으로 가는 과정을 그린 해금 협주곡을 위한 '가을을 위한 도드리', 튀르키예 아나톨리아의 풍경을 담은 한 장의 사진에서 영감을 받아 탄생한 국악관현악을 위한 25현 가야금 협주곡 '아나톨리아, 고원에 부는 바람'이다.

이어, 더 높이 더 멀리 대금의 청소리가 울려 퍼지길 바라며 작곡된 김동진류 대금 산조 협주곡 '부활'과 대아쟁과 소아쟁이 무녀의 모습을 여러 가지 선율과 음색으로 묘사하는 아쟁과 국악관현악을 위한 '신맞이굿', 비 오는 풍경을 제목에 담고 자연의 생동감을 정교하게 그려낸 국악관현악을 위한 '소나기'로 공연의 막을 내린다.

열정적인 젊은 예인들이 함께 만들어 가는 '젊은 국악'공연의 지휘는 창의적 해석을 통해 국악의 새로운 가능성을 모색하는 전북특별자치도립국악원 관현악단 이용탁 예술감독이 맡았다.





기타 자세한 내용은 대전시립연정국악원, 놀인터파크 누리집에서 확인할 수 있다. 궁금한 사항은 대전시립연정국악단으로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

