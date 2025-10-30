토스, 보안 콘퍼런스 '가디언즈 2025' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월20일 코엑스 진행…누구나 참여가능

토스는 다음 달 20일 서울 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 보안 콘퍼런스 '가디언즈 2025'를 개최한다고 30일 밝혔다.

AD

올해로 3회째를 맞는 가디언즈는 토스와 계열사 보안 전문가들이 참여해 현장에서 얻은 경험과 노하우를 공유하고 보안 현안을 논의하는 자리다.

행사에는 토스·토스뱅크·토스증권·토스페이먼츠 등 보안 담당자 23명이 발표자로 참여한다. 22개 세션을 3개 트랙으로 나눠 동시 운영한다.

참석자는 각 트랙을 자유롭게 이동하며 개인정보보호, 보안위협 관리, 자산관리, 정보보호 AI 활용 사례 등 주제를 선택해 들을 수 있다.

올해는 보안에 대한 관심이 큰 만큼 참가 규모를 400명에서 1000명으로 2배 이상 확대했다. 초청 기반에서 온라인 사전 신청 방식으로 전환해 업계 종사자는 물론 보안에 관심 있는 누구나 참여할 수 있도록 했다.





AD

토스 관계자는 "보안 위협이 일상화된 지금 업계 간 협력과 노하우 공유가 어느 때보다 중요하다고 생각해 행사 규모를 키우고 접근성을 높였다"며 "가디언즈가 정보보호 산업 전반의 성장을 이끄는 지식 공유의 장이 되길 기대한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>