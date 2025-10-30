신협, 광복 80주년 기념 '국가유산 어부바 적금' 530억원 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신협 국가 유산 어부바 적금(국가 유산 독도사랑적금)의 누적 가입금액이 출시 두 달 만에 530억원을 돌파했다.

30일 신협중앙회에 따르면 이는 지난해 같은 기간 판매량 대비 2.5배 증가한 수치다. 연간 목표 금액은 1000억원이다. 독도라는 특별한 상징성에 공감한 조합원들의 높은 관심과 참여가 만들어낸 성과라고 신협 측은 설명했다.

신협은 2020년부터 국가유산청과 함께 다양한 국가 유산 보호 사업을 추진해왔다. 지난해 '신협 국가 유산 어부바 적금'을 선보였으며, 후속 상품인 '국가 유산 독도사랑적금'을 지난 8월 출시했다. 현재까지 누적 가입금액은 1602억원에 달한다.

이 상품은 가입자가 별도 부담 없이 적금에 가입하는 것만으로 국가 유산 보호에 기여할 수 있는 것이 특징이다. 만기 해지 시 가입금액의 1%에 해당하는 금액을 신협 사회공헌재단이 국가 유산 보호를 위한 후원금으로 기부한다. 이번 상품으로 조성된 기부금은 독도 주민을 위한 생활·문화 공간 조성과 생태계 보호 활동에 사용될 예정이다.

상품은 전국 신협 영업점에서 고시하는 1년 만기 정기적금 금리가 적용되며, 개인·개인사업자·법인(단체) 모두 가입할 수 있다. 월 납입금액은 1만원부터 최대 100만원까지이며, 1인 1계좌로 가입이 가능하다.

또한 가입자 전원에게는 적금 가입일로부터 1년간 문화유산국민신탁(국가유산청 산하기관) 보람회원과 동일한 혜택이 제공된다. 혜택에는 ▲경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁 등 조선 4대 궁 무료입장 ▲종묘·동구릉 등 조선왕릉 무료입장 ▲문화유산국민신탁 보전재산 입장료 무료·할인 등이 포함된다.

해당 상품은 전국 신협 영업점을 방문하거나 모바일 뱅킹 앱 '온(ON)뱅크'를 통해 가입할 수 있다. 자세한 내용은 전국 신협 영업점 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.





한편 신협은 지역경제 활성화와 전통문화 보존을 위해 전주시, 국가유산청, 서울시, 제주특별자치도, 서천군 등과 업무협약을 체결하고 다양한 지역 특화 사업을 지속 추진 중이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

