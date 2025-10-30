중진공, AX혁신 위원회 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전사적 AI 전략 수립…컨트롤타워 역할 강화

중소벤처기업 AI 전환 맞춤형 지원

중소벤처기업진흥공단은 중소벤처기업의 성공적인 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위해 'AX혁신 위원회' 출범식을 개최했다고 30일 밝혔다.

AX혁신 위원회는 중소벤처기업의 경쟁력 강화와 지속가능한 성장을 뒷받침하기 위한 이사장 직속의 AX 관련 총괄 의사결정기구다. 위원회는 외부 전문가와 중진공 이사장 및 경영진 등으로 구성된 민관 협력 거버넌스로, 중소벤처기업의 AX 지원과 중진공의 전사적 AI 전략 수립·주요 과제 등에 대해 심의·자문 역할을 수행한다.

이날 출범식에는 위원으로 위촉된 산·학·연 등 각계의 AI 전문가 8명을 비롯해 중진공 이사장 및 상임이사, AI 혁신추진단원 등 30여 명이 참석했다. 행사에서는 중진공의 AX 기본방향과 기업의 AX 지원사례가 공유됐으며, 'AI 전환 시대, 중진공의 역할'을 주제로 전문가 좌담회를 진행했다.

기조발표를 맡은 정권우 네이버클라우드 기술리더는 "묻지마 AI 도입이 아닌, 기업별 맞춤형 AI 도입 지원이 필요하다"고 강조했다. 박민준 뤼튼AX 대표는 "기술력을 보유한 기업과 수요기업을 연결해주는 플랫폼이 필요하다"고 중진공 역할을 제언했다.

강석진 중진공 이사장은 "AX혁신 위원회는 기업의 AI 전환을 가속화하고, 나아가 지속가능한 AI혁신 생태계를 조성하는 실행 중심의 컨트롤타워가 될 것"이라며, "앞으로도 기업이 AI 기반으로 성장할 수 있도록 전사적 지원을 이어가겠다"고 말했다.





한편, 중진공은 한국인공지능·소프트웨어산업협회와 '산업·공공·지역 AX를 위한 업무협약'도 체결했다. 양 기관은 ▲AI기술·인프라 확산 ▲전문인력 양성 ▲지역맞춤 AI 전환 지원 ▲창업 인프라 및 네트워킹 제공 ▲중진공 AX 전략 수립 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.





