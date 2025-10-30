대전시, 2025년도 '공무직' 29명 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청소, 시설관리, 취사, CCTV관제, 차량단속 등 5개 부문



11월 5~7일까지 접수

대전시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 2025년도 제2회 공무직 직원 29명을 채용한다.

이번 채용 분야는 청소 15명, 시설관리 2명, 차량단속 2명, 취사 5명, CCTV 관제 5명으로 29명을 선발할 계획이며, 오는 11월 5일부터 7일까지 대전시청 2층 민원 접견실에서 원서 접수를 한다.

응시 자격은 시험공고일부터 최종시험일(면접시험일)까지 계속해 대전시에 주소를 두고 있어야 하며, 고령 친화적 전형인 청소 분야는 50세 이상, 시설관리, 취사, CCTV 관제, 차량운행제한단속 일반전형은 18세 이상, 불법주정차 단속 분야는 24세 이상이어야 응시가 가능하다.

분야별 응시 지원 요건으로는 청소, CCTV 관제, 운행 제한 차량단속 분야는 체력검증 100 건강체력 3등급, 시설(가스)분야는 가스기능사, 시설(통신)분야는 통신 관련 기능사, 불법주정차 단속은 2종 보통 운전면허, 취사 분야는 조리기능사 자격 이상이면 지원이 가능하다.

국민체력 100 측정 장소는 전지역 체력인증센터에서 가능하며, 대전에서는 국민생활관에서 측정할 수 있다.





채용 분야별 주요 업무, 근무조건, 응시원서 교부 및 접수 방법 등 세부 사항은 대전시 홈페이지 시험정보(공무직)란에서 확인할 수 있으며, 기타 문의 사항은 운영지원과 공공인력운영팀으로 하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

