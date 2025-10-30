[특징주]역대 최대 분기 매출…삼성전자, 4%대↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성전자가 30일 강세다. 3분기 역대 최대 분기 매출을 기록한 영향이다.

30일 오전 9시26분 기준 삼성전자는 전 거래일 대비 4400원(4.38%) 오른 10만4900원에 거래되고 있다.

이는 삼성전자의 3분기 호실적에 투자자의 관심이 집중된 것으로 보인다. 삼성전자는 이날 올해 3분기 연결 기준 매출 86조1000억원, 영업이익 12조1661억원을 기록했다고 밝혔다.

매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 8.8%, 32.5% 증가했다. 특히 전사 매출은 전분기 대비 15% 증가하며 역대 최대 분기 매출을 기록했다.

고대역폭메모리(HBM)와 D램 등 메모리 수요 강세에 따라 반도체(DS)부문 매출도 함께 증가하며 반등 신호탄을 쏘아 올렸다는 분석이다.

한편, 이날 오후 예정된 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 회동에도 투자자의 이목이 집중돼 있다.





재계에 따르면 젠슨 황 CEO는 약 한 달 전부터 방한 시 이재용 회장과 만남을 추진해 온 것으로 전해졌다. 이번 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)정상회의 및 최고경영자(CEO) 서밋 참석을 계기로 회동 추진에 속도가 붙은 것으로 알려졌다.





