시진핑 오늘 방한…李대통령 "한중 FTA 서비스·투자 협상 가속" [경주APEC]

中 신화통신과 인터뷰

시 주석, 경주 APEC 참석 차 방문…1일 한중 정상회담

"전략적 협력 동반자 관계 성숙 발전…공급망 안전 핵심 파트너"

한반도 정세 "북핵문제 해결 中역할 필요"

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 첫 정상회담을 통해 "양국 간 경제협력 협의 채널을 확충하고, 한중 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 협상에 실질적 진전이 이뤄지도록 협의를 가속해 새로운 제도적 기반을 마련하기를 희망한다"고 밝혔다. 시 주석은 이 대통령의 초청으로 30일부터 내달 1일까지 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 11년 만에 한국을 국빈 방문한다. 내달 1일에는 이 대통령과 첫 한중 정상회담도 갖는다.

이 대통령은 30일 공개된 중국 신화통신과 인터뷰에서 "시 주석의 이번 APEC 정상회의 참석은 APEC을 매개로 미래지향적 역내 지역 협력을 강화해 나간다는 차원에서 중요한 의미가 있다"면서 이같이 언급했다.

그러면서 이 대통령은 "APEC 정상회의 참석을 계기로 시 주석이 11년 만에 한국을 국빈 방문해 새 정부 출범 이후 처음으로 한중정상회담을 가질 예정이어서 양자 차원에서도 각별한 의미를 가진다"면서 "시 주석과 함께 한중 수교 이후 대내외 환경의 급속한 변화 속에서도 한중 전략적 협력 동반자 관계의 성숙한 발전을 지속하기 위한 방안을 모색하겠다"고 했다.

또한 이 대통령은 중국은 여전히 한국의 최대 교역국이자 공급망 안정을 위한 핵심 파트너라고 평가했다. 한중 양국이 1992년 수교 이후 상호 보완적인 산업 구조와 공급망을 형성하며 긴밀하게 협력해왔고, 양국 간 교역·투자 관계는 굳건하게 유지되고 있으며 지속해서 발전하고 있다고 강조했다.

이 대통령은 "이번 APEC 정상회의를 계기로 시 주석과 산업·공급망 협력방안에 대해 심도 있는 논의를 진행하길 바란다"는 기대감도 내비쳤다. 이어 문화 환경 등 다양한 분야에서 협력을 강화하는 한편 인적 교류를 지속해서 확대하겠다고도 했다.

경제·과학기술 협력에 대해서도 양국이 지혜를 모아 '선의의 경쟁'과 '수평적 협력'에 기반한 성숙한 전략적 협력 동반자 관계로 발전시켜 나가자고 했다. 이 대통령은 "중국의 산업 경쟁력과 첨단기술 능력이 크게 향상되면서 양국 기업 간 경쟁이 부각되고 있다"면서 이같이 말했다. 특히 이 대통령은 경제 분야에서 양국 기업과 산업의 활력을 높일 수 있는 상호보완적 협력 모델을 발굴하는 게 절실하다고 강조했다.

한반도 정세와 관련해서는 중국의 건설적인 역할이 절실히 필요하다고 언급했다. 이 대통령은 "한반도 평화와 안정이 한중 양국의 공동이익이라는 공감대를 바탕으로 전략적 소통을 강화하고, 한반도 비핵화와 평화를 실현해 나가겠다"면서 평화의 문제에 있어서 한반도 핵 문제의 실질적 해결과 한반도 평화 구축을 위해 중국의 건설적인 역할이 절실히 필요하다고 했다.

이른 시일 내에 중국을 답방하겠다는 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 성남시장과 경기도지사 재임 당시 여러 차례 중국을 방문한 경험을 언급하면서 "한중 관계 발전 방향을 올바르게 설정하고 호혜적 협력의 모멘텀을 이어가기 위해서는 양국 정상 간 상호 방문을 통해 정치적 신뢰를 심화하고 전략적 소통의 흐름을 유지하는 게 무엇보다 중요하다"고 말했다.





한편 이 대통령은 중국이 내년 APEC 정상회의 의장국을 맡게 된 것과 관련해서는 올해 한국이 의장국으로 제기한 인공지능(AI) 협력과 인구구조 변화 대응 의제를 중국이 이어받아 발전시킬 수 있도록 지원하겠다고 약속했다.





