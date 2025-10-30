삼화페인트, 국내 최초 PCM 프린트 강판용 불연 페인트 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전성뿐만 아니라 다양한 디자인도 구현 가능

삼화페인트공업은 국내 최초로 PCM(Pre-Coated Metal) 프린트 강판용 불연 페인트 개발에 성공했다고 30일 밝혔다.

한국화재보험협회 부설 방재시험연구원의 성능 시험 결과 이 제품은 불연성 시험에서 질량 감소율 0.4%, 가스 유해성은 최대 14분 47초를 나타냈다. 이는 불연성 기준인 질량 감소율 30% 이하와 가스유해성 기준 9분 이상보다 준수한 수치다.

삼화페인트공업의 PCM 프린트 강판용 불연 페인트. 삼화페인트공업

제품에는 3 코팅 시스템이 적용됐다. 불연 성능을 유지하면서 다양한 패턴과 질감·색상 표현을 할 수 있어 대리석, 징크 판넬 등 건축물 내장재에 고객 맞춤형 디자인을 구현할 수 있다.

삼화페인트는 2019년 국내 최초로 PCM 컬러강판용 불연성 도료 조성물 특허를 취득한 이후 2 코팅 시스템을 출시하며 꾸준히 기술을 고도화하고 있다.





삼화페인트 관계자는 "기술 혁신으로 제품 경쟁력을 더욱 굳건히 하고 기술을 리드해 시장을 선도하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

