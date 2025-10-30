속초시, '2026 지역상생·문화동행 페스타' 확정…전국 159개 문화재단 집결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 문화재단 교류 거점 도약 계기 마련

강원도 속초시가 '2026 지역상생·문화동행 페스타' 개최지로 최종 선정됐다.

지난해 지역상생 문화동행 페스타 행사 모습. 속초시 제공

AD

이번 개최지 공모는 (사)한국지역문화재단총연합회(이하 한지총)에서 진행했으며, (재)속초문화관광재단이 이에 지원해 이뤄낸 결과다.

(사)한국지역문화재단총연합회(이하 한지총)는 전국지역문화재단연합회(전지연)와 한국광역문화재단연합회(한광연)가 협력해 2024년 8월 출범한 통합법인이다. 2025년 10월 기준 광역 17개, 기초 142개 등 총 159개 재단이 회원으로 참여하고 있다.

한지총은 설립 이후 첫 공동사업으로 '2025 지역상생·문화동행 페스타'를 부산 금정구에서 개최했으며, 지역문화재단 종사자를 대상으로 워케이션과 단계별 집체교육 등 아카데미 사업도 추진 중이다.

이번 개최지 공모에는 광역 2곳, 기초 2곳 등 총 4개 재단이 신청서를 제출했다. 속초문화관광재단은 강원문화재단(대표이사 신현상)과의 협약을 통해 기초와 광역이 함께하는 운영 모델을 제안했으며, 전국 재단 직원들이 참여하는 문화투어 프로그램 등을 제시해 최종 발표 심사에서 높은 평가를 받았다.

2026년 페스타는 중반기에 속초 중심지를 포함한 시 전역에서 열릴 예정이며, 주요 프로그램으로는 지식공유포럼, 우수사례 팝업 전시, 라운드테이블, 문화투어(실향민 문화, 상도문 돌담마을, 설악산국립공원, 속초관광수산시장), 문화버스킹, 로컬프리마켓 등이 기획되고 있다. 최종 구성은 향후 논의를 거쳐 확정된다.

이병선 이사장(속초시장)은 "이번 유치는 속초문화관광재단이 출범 이후 처음 유치한 전국 단위 문화교류 행사로, 속초시가 전국 문화재단 간 교류의 중심지로 도약하는 계기가 될 것"이라며, "강원문화재단과의 협력을 통해 기초-광역 연대 모델을 실현하고, 향후 한지총 사업의 운영 모델로 발전시켜 문화재단 간 상생과 연대의 새로운 방향성을 제시하겠다"고 전했다.





AD

한편, 속초문화관광재단은 2025년 4월 한지총 및 전지연의 이사 재단으로 선임됐으며, 임기는 2027년 4월까지다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>