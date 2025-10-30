현대약품 마이녹셀, 네이버 특가 할인 행사 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

계절 변화 맞춘 두피 케어 솔루션 제안

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 내달 11일까지 열리는 네이버 연중 최대 쇼핑 축제에 참가한다고 30일 밝혔다.

현대약품

AD

네이버는 기존에 진행하던 '네이버쇼핑페스타'를 리뉴얼한 특가 할인 행사를 구성해 다양한 카테고리의 제품을 할인가에 구매할 수 있는 혜택을 제공하고 있다.

현대약품은 이번 행사를 통해 최근 출시한 '마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸' 960㎖ 대용량 제품을 공식적으로 공개하며 주요 제품 라인업을 집중적으로 소개할 예정이다.

'마이녹셀 스칼프 인텐시브 샴푸' 대용량 제품은 편의성과 경제성으로 대용량을 선호하는 소비 트렌드에 맞춰 출시한 제품이다.

해당 제품에는 탈모 개선 특허 성분 '소이액트(SoyAct)'와 마이녹셀 특허 성분 '마이녹셀 콤플렉스'가 함유되었으며, 모발 빠짐 감소, 두피 탄력 개선 등의 효과도 입증됐다

현대약품은 이번 네이버 할인 혜택 외에도 구매 고객 전원에게 프레스티지 샴푸 6㎖ 5매를 증정하며, 5만원 이상 구매 고객에게는 두피괄사를 사은품으로 제공할 예정이다.





AD

현대약품 관계자는 "11월은 급격한 온도 변화와 건조함으로 인해 두피 스트레스가 높아지는 시기라 이번 행사를 통해 계절 변화로 두피 케어 니즈가 높아진 소비자들에게 마이녹셀의 전문적인 두피 케어 라인업을 소개하고자 한다"며 "앞으로도 제품 연구와 개발을 통해 두피 고민에 대한 더 나은 솔루션을 제시할 계획"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>