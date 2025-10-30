퍼시스, 국내 가구업계 최초 'ISO 37301' 인증 취득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제 준법경영시스템 국제 표준 인증

"글로벌 경쟁력 제고에도 기여"

퍼시스가 한국생산성본부인증원으로부터 국제표준화기구(ISO)의 준법경영시스템 'ISO 37301' 인증을 취득했다고 30일 밝혔다.

이번 인증으로 퍼시스는 국내 가구업계 최초로 국제표준화기구(ISO) 준법경영시스템 인증을 획득하게 됐다.

박광호 퍼시스 대표이사(왼쪽)와 강장진 한국생산성본부인증원 원장이 28일 서울 송파구 퍼시스 본사에서 열린 ISO 37301 준법경영시스템 인증 수여식에서 기념촬영을 하고 있다. 퍼시스

AD

ISO 37301은 기업의 윤리적이고 투명한 경영 체계가 국제 기준에 부합하는지 평가하는 준법경영시스템 국제 표준으로 법규 준수·리스크 관리·컴플라이언스 문화 정착 등 조직 전반의 운영 수준을 종합적으로 심사해 인증을 부여한다.

퍼시스는 윤리경영을 기업의 핵심 가치로 설정하고 전사 차원의 리스크 관리 체계 수립, 임직원 대상 정기 교육, 내부 준법 점검 시스템 강화 등을 통해 체계적인 컴플라이언스 기반을 구축해왔다.

이번 ISO 37301 인증 취득은 퍼시스의 글로벌 경쟁력 제고와 이해관계자 신뢰 강화에도 기여할 것으로 회사는 보고 있다.





AD

박광호 퍼시스 대표는 "이번 ISO 37301 인증은 퍼시스가 추구해 온 윤리경영과 투명한 기업 운영이 국제적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 글로벌 수준의 준법경영을 기반으로 지속가능한 성장과 신뢰받는 조직 문화를 강화해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>