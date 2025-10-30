[오늘의신상]신라免, 대만 명주 '금문 고량주' 업계 최초 입점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울·제주점, 인터넷서 8종 판매

사은품 증정·시음 행사 등 주류 프로모션 진행

신라면세점은 대만 명주이자 대표 기념품인 '금문 고량주'를 국내 면세점 업계 단독으로 선보인다고 30일 밝혔다.

금문 고량주는 대만을 대표하는 프리미엄 백주 브랜드로 1952년 대만 금문섬에서 출발했다. 청정 지하수와 전통 고온 고체발효 방식 및 도자기 항아리 숙성 과정을 거쳐 깊고 깔끔한 맛이 특징이다.

대만 '금문 고량주'. 신라면세점 제공

신라면세점에서 선보이는 금문 고량주는 총 8종이다. 대중적인 제품인 '58% 금문고량주 플래티넘 드래곤'과 함께 프리미엄급인 '56% 금문고량주 12년 숙성'까지 만나볼 수 있다.

금문고량주를 대표하는 제품인 '58% 금문고량주 플래티넘 드래곤은 난초 향처럼 은은하고, 단이슬처럼 부드러운 맛을 느낄 수 있다. 특히, 아시아 요리와 잘 어울려 가장 대중적이면서도 인기 있는 백주 브랜드로 자리 잡았다.

56% 금문고량주 12년 숙성은 일정 온도와 습도를 유지하는 금문 터널 저장고에서 12년 이상 숙성해 백단 향과 곡물 향부터 파인애플과 훈제 자두와 같은 과일 향까지 섬세하게 느낄 수 있다.





신라면세점에 입점한 금문 고량주는 신라인터넷면세점과 함께 서울점과 제주점에서 구입할 수 있다. 신라인터넷면세점에서는 주류 구매 시 위스키 글라스와 캔버스백 등을 증정하는 프로모션도 진행한다. 또 신라면세점 인천공항 제1터미널점에서는 위스키 브랜드 벤리악, 글렌글라사, 글렌드로낙 시음 행사를 하고 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

