롯데바이오로직스, SK팜테코와 ADC 시장 공략을 위한 LOI 체결

ADC 특화 기반 CDMO 원스톱 서비스 제공
롯데바이오로직스와 SK팜테코가 글로벌 항체약물접합체(ADC) 시장 공략을 위해 전략적 업무협력의향서(LOI)를 체결했다고 30일 밝혔다.
독일 프랑크푸르트에서 열린 제약바이오산업 전시회 'CPHI Worldwide 2025' 행사장 내 부스에서 진행된 체결식엔 롯데바이오로직스의 제임스박 대표와 신유열 글로벌전략실장, SK팜테코의 요그 알그림 대표, 앤디페니 최고운영책임자(CCO) 등 양측 경영진이 참석했다.
양사는 이번 협력으로 글로벌 시장 내 잠재 고객사들에게 다양한 ADC 특화 솔루션 기반의 위탁개발생산(CDMO) 원스톱 서비스를 공동 제공할 예정이다. 롯데바이오로직스는 미국 시러큐스 바이오캠퍼스의 우수의약품 제조 및 관리(cGMP) 역량과 글로벌 품질 경쟁력을 바탕으로 원료의약품 제조부터 접합에 이르는 ADC 주 공정 특화 CDMO 서비스를 제공하고, SK팜테코는 링커와 페이로드 등 화학적 합성 공정을 담당하게 된다.
두 회사는 각자의 전문성을 최적화하고 결합함으로써 전 주기 CDMO 체계 구축을 통해 고객 맞춤형 통합 서비스를 제공하고, 공동 마케팅을 통한 수주 확대 및 글로벌 고객사 확보에 나설 방침이다. 아울러 고객의 화학·제조·품질관리(CMC)에 관한 전반적인 요구 사항에 대응하고 개발과 제조 간의 공백을 최소화할 수 있는 통합 기술·운영 플랫폼을 제시할 예정이다.
특히 롯데바이오로직스는 미국 시러큐스 생산시설을 거점으로 항체 접합 생산 인프라, 글로벌 고객 대응 경험, 미국 식품의약국(FDA) 무결점 실사 대응 등 글로벌 바이오 CDMO로서의 신뢰도와 품질 경쟁력을 기반으로 고객사에게 차별화된 가치를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
제임스박 롯데바이오로직스 대표는 "이번 협력은 국내 대표 기업의 제약바이오 계열사가 글로벌 무대에서 만나 최초의 파트너십을 맺은 의미 있는 성과"라며 "ADC와 같은 첨단 모달리티 치료제 시장 내 경쟁우위를 확보하고 글로벌 무대에서 K-바이오의 저력을 입증할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
요그 알그림 SK팜테코 대표는 "이번 전략적 파트너십은 차세대 치료제 개발을 가속화하고 양사가 훨씬 더 큰 가치를 제공하며 혁신적 신약을 전 세계 환자에게 더 신속하게 전달할 수 있도록 할 것"이라고 전했다.
조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>