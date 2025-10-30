대한항공, IATA '의약품 항공운송 품질인증' 갱신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대한항공이 국제항공운송협회(IATA)의 '의약품 항공운송 품질인증(CEIV Pharma·Center of Excellence for Independent Validators Pharma)' 자격을 갱신했다고 30일 밝혔다.

이는 특수화물 중 의약품 항공운송의 전문성을 증명하는 국제표준인증이다. 세계적인 운송 전문가들이 의약품 운송절차와 보관시설, 장비 및 규정 등 280여개 항목을 까다롭게 평가해 인증서를 발급한다. 대한항공은 2019년 6월 인증을 취득하고 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시 백신 등 의약품을 국내·외로 안전하게 수송했다.

의약품 항공 운송 품질인증은 3년마다 재인증 심사를 통과해야 자격을 유지할 수 있다. 대한항공의 재인증 취득은 2022년에 이어 올해가 두 번째다.





올해 재인증을 위해 대한항공은 전사적인 태스크포스(TF)를 구성하고 의약품 운송 전 과정 점검, 운송 매뉴얼 개정·보완, 절차 개선, 내부 점검 강화 등을 실시했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

