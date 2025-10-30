트럼프, 李에 "우린 친구, 힘들면 아무 때나 연락하라"…백악관 초청도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세 강경발언에서 반전 화법

모두발언 내내 긍정적 수사

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 이재명 대통령과의 한미정상회담에서 "어려운 일이 있으면 아무 때나 연락하라"며 두 정상 간 신뢰와 우정을 강조했다. 트럼프 대통령은 모두발언 내내 부드럽고 긍정적인 어조로 일관하며, 최근까지 관세를 둘러싼 강경 발언과는 전혀 다른 화법으로 화기애애한 분위기를 이끌었다.

"협상은 원래 터프, 우리는 친구"… 트럼프, 방한 내내 깊은 유대감

이재명 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 '천마총 금관 모형'을 선물한 뒤 악수하고 있다. 대통령실통신사진기자단연합뉴스

트럼프 대통령은 모두발언 내내 특유의 유머와 친근한 화법으로 분위기를 부드럽게 이끌었다. 이는 트럼프 대통령이 한국과 무역 합의의 일환으로 3500억달러 전액 현금 선불 투자의 강경한 조건을 요구한 상황과 극적으로 대비되며 시선을 끌었다.

그는 이 대통령을 향해 "오래전 우리가 함께 찍은 사진을 봤는데, 지금이 더 나아 보인다"며 "뭔가 잘하고 계신 게 분명하다"고 덕담을 건넸다. 양국 협상단을 두고는 "매우 터프한 협상가들"이라면서도 "당연한 것"이라고 말했다. 그러면서 "우리는 함께 일하고 있다"며 "우리 공동체, 우리 국민, 지도자들 사이에는 위대한 사랑이 있다. 그리고 우리는 모두 친구"라고 강조했다.

한국 환대에 "매우 완벽, 잊지 않을 것" 극찬

이재명 대통령이 29일 한미 정상회담이 열리는 경북 경주박물관에 도착한 도널드 트럼프 미국 대통령을 맞이하고 있다. 대통령실연합뉴스

트럼프 대통령은 한국 측의 환대에 연신 깊은 감사를 전했다. 그는 "이건 나 개인이 아닌 우리나라(미국)에 대한 큰 찬사"라며 "하지만 나는 이 찬사를 당신을 향해 돌리고 싶다"고 말했다. 대통령 의전 차량인 '더 비스트'를 타고 이동하며 목격한 환영 행사에 대해서도 극찬했다. 그는 "그것은 매우 완벽했고, 흠잡을 데 없이 이뤄졌다"며 "나는 내 모든 내각과 나와 함께한 모든 사람을 대변해 말할 수 있다. 우리는 전에 그런 것을 본 적이 없다"고 말했다. 이어 "그것은 매우 특별한 환영이었고, 기억될 것"이라고 덧붙였다.

"李, 한반도 평화 이룬다면 역사상 가장 위대한 대통령으로 기억될 것"

트럼프 대통령은 이 대통령이 이미 훌륭한 대통령이지만, 한반도 문제 해결에 성공한다면 "역사상 가장 위대한 대통령"으로 기록될 것이라며 함께 협력하자고 제안했다. 그는 "당신은 이미 훌륭한 대통령이다. 그리고 만약 우리가 이 일을 함께해낸다면, 당신은 역사상 가장 위대한 대통령으로 기록될 것"이라며 "우리는 그것을 실현하기 위해 노력할 것이다. 대단히 감사하다"고 말했다.

트럼프 대통령은 한미 정상회담 이후 이재명 대통령 주최 '정상 특별만찬'에서 한국의 극진한 환대에 다시 한번 감사의 뜻을 표했다. 그는 "여러분은 정말로 훌륭한 레드 카펫을 깔아줬고, 장엄한 예술 작품을 받는 영광을 줬다"며 "그것을 받은 최초의 미국 대통령이 된 것은 정말 매우 특별한 일이었다"고 말했다. 그는 "그래서 나는 매우 감사하게 생각하며, 이번 방문을 잊지 않을 것"이라고 거듭 사의를 표했다. 트럼프 대통령은 이 대통령에게 "어려운 일이 있으면 언제든 나에게 연락하라"고 말하며 백악관 초청 의사도 밝힌 것으로 전해졌다.





이날 한미 정상회담은 오후 2시 39분쯤 시작해 오후 4시 6분까지 약 1시간 30분 동안 열렸다. 회담장에는 평화의 의미를 담은 '피스 릴리'가 배치돼 전 세계 분쟁 해결을 업적으로 내세우는 트럼프 대통령의 노고를 기렸다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

