삼성E&A, 美 저탄소 암모니아 공장 건설 수주…6800억원 규모

삼성E&A는 30일 미국에서 저탄소 암모니아 공장 건설 프로젝트를 수주했다고 밝혔다.

삼성E&A는 미국 '와바시 밸리 리소스'(Wabash Valley Resources)와 저탄소 암모니아 프로젝트의 설계·조달·제작(EPF)에 대한 계약을 체결했다고 이날 공시했다.

회사 창립 이래 첫 저탄소 암모니아 플랜트 수주로, 계약액은 약 6800억원(4억7500만달러)이다. 사업 수행 기간은 30개월이다.

이번 프로젝트는 미국 인디애나주 웨스트테레호트(West Terre Haute) 지역에 연간 50만t의 암모니아를 생산하고, 167만t의 이산화탄소를 포집하는 능력을 갖춘 친환경 암모니아 시설을 건설하는 사업이다.

생산된 암모니아는 미국 중서부 지역 농지대의 비료로 사용될 예정이다.

특히 미국 에너지부(DOE)와 한국의 국토교통부·기후에너지환경부가 펀드에 참여하는 국가적 사업으로, 미국 내 이산화탄소 영구 저장 허가도 받았다고 삼성E&A는 설명했다.





삼성E&A는 "이번 수주로 미국 시장 재진입에 성공했다"며 "이번 프로젝트를 발판 삼아 미국 플랜트 시장 참여를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

