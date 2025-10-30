"전기로 세상을 이롭게"…한국전기연구원, 창립 49주년 기념식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김남균 원장 "미래에 대한 상상 멈추지 말고 초대형 성과 향해 도전" 당부

한국전기연구원(KERI)은 30일 경남 창원본원 대강당에서 창립 49주년 기념식을 열고, 전기기술 선도기관으로서의 새로운 비전을 다졌다.

김남균 원장은 기념사에서 "1976년 설립 이후 수많은 변화와 도전 속에서도 임직원의 노력으로 KERI는 국내 유일의 전기전문 연구기관이자, 세계 최고 수준의 전력기기 시험인증 기관으로 성장했다"고 밝혔다.

올해 주요 성과로는 ▲전기선박육상시험소(LBTS)를 통한 장보고-Ⅲ 1번함(장영실함) 진수 지원 ▲세계 최초 전기차 '글로벌 상호운용성 시험센터(GiOTEC)' 개소 ▲공작기계 첨단화 'AI CNC 실증센터' 개소 ▲과학기술진흥유공 훈장 '혁신장' 수상(방욱 전력반도체연구단장) 등이 소개됐다.

김 원장은 '전기로 세상을 이롭게'라는 KERI의 비전을 바탕으로 "우리가 개발하는 기술이 곧 대한민국의 국적 기술"이며 "미래에 대한 상상을 멈추지 말고 초대형 성과를 향해 도전하자"고 당부했다.

행사에서는 국가과학기술연구회(NST) 이사장상, 모범직원상, 청렴상, 장기근속상 등 시상식과 새롭게 리모델링된 도서관 '라카이브(Larchive)' 개관도 축하행사도 함께 진행됐다.





한편, KERI는 과학기술정보통신부 산하 국가과학기술연구회 소속 전기전문 정부출연연구기관으로, 1976년 12월 설립됐다. 창원본원을 비롯해 안산·의왕·광주 등 3개 지역조직을 운영 중이며, 전력망·스마트그리드·전기모빌리티·전력반도체·나노신소재·시험인증 등을 주요 연구 분야로 하고 있다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

