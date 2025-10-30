국립극장 전통춤 축제…전국 10개 국공립 무용단체 참여

30~31일 해오름극장에서

국립극장이 30~31일 해오름극장에서 '2025 대한민국 전통춤 축제'를 개최한다.

국립극장과 예술경영지원센터가 주관하는 이번 축제에는 국립극장 전속단체 국립무용단을 비롯해 전국의 10개 국공립 무용단체가 참여한다.

전통춤 축제는 각 지역에서 계승되어 온 춤의 정수를 한자리에 모아 새롭게 조명하는 무대다. 국립무용단, 인천시립무용단, 경기도무용단, 천안시립무용단, 청주시립무용단, 대전시립무용단, 익산시립무용단, 전북특별자치도립국악원 무용단, 국립남도국악원 국악연주단, 제주특별자치도립무용단이 각 단체의 대표 작품을 선보인다.

이번 전통춤 축제의 주제는 '전통춤의 원형과 확장'이다. 기존 전통춤 축제가 명인 중심 소규모 무대 위주가 주를 이루는 것과 달리 전국 각지 320여 명의 무용수가 참여하는 대규모 축제로 차별화된 무대를 만날 수 있다.

30일에는 '전통춤의 원형'을 집약적으로 만나볼 수 있는 무대가 펼쳐진다. 국립무용단은 한국무용계의 흥행 신화를 기록한 '향연' 중 태평성대를 기원하는 염원을 풀어낸 '신태평무'로 축제의 막을 연다. 경기도무용단은 '경기회연' 중 '진쇠춤·강강술래'로 풍요와 연대의 미학을 전한다. 대전시립무용단은 소고춤의 흥을 집약한 '향-남도 소고춤'으로 신명의 정수를 보여준다. 천안시립무용단은 소박한 삶의 정서를 그린 '박종필류 덧배기춤', 국립남도국악원 국악연주단은 진도씻김굿을 현대적으로 재해석한 '복개춤'으로 삶과 죽음, 공동체의 화해를 풀어낸다. 인천시립무용단은 불교 의식무를 바탕으로 한 '사다라니'와 여인의 흥취를 담은 '풍류가인'을 선보인다.

31일에는 '전통춤의 확장'을 주제로 오늘의 언어로 새롭게 해석한 한국춤을 소개한다. 인천시립무용단은 궁중 춤사위 '태평성대'와 남성 아박무 '결'로 전통과 현대의 조화를 선보인다. 전북특별자치도립국악원 무용단은 농악을 재해석한 '진경' 중 '뜰볼비+풍장'을 공연한다. 공동체의 뿌리이자 삶의 리듬인 농악을 통해 전통춤의 힘을 현대적으로 풀어낸다. 익산시립무용단은 궁중무용의 기품을 현대적으로 재해석한 '태평천무'를 선보이고, 청주시립무용단은 역동적이고 해학적인 '박병천류 진도북춤'으로 흥을 돋운다. 제주특별자치도립무용단은 제주의 무속적 상상력을 담은 '제-나례'를 무대에 올린다. 바람과 바다, 신화와 함께 살아온 제주의 특별한 기운을 무용수의 움직임으로 전하는 작품이다. 공연의 대미는 북의 웅장한 울림을 선사하는 국립무용단이 대표 레퍼토리 '무고'가 장식한다.





국립무용단 예술감독 겸 단장 김종덕은 "전통은 과거에 머무는 것이 아니라 지금 이 순간 새롭게 살아나는 것"이라며 "이번 축제에서 그 힘을 확인할 수 있을 것"이라고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

