와디즈, '유그린 나스' 단독 공개…최대 40% 할인

사전 알림 신청자 1만명 돌파

와디즈는 다음 달 10일 글로벌 전자기기 브랜드 유그린(UGREEN)의 네트워크 스토리지 나스(NASync)를 국내 첫 단독 공개한다고 30일 밝혔다. 정가 대비 최대 40% 할인 혜택과 국내 A/S 서비스도 함께 제공된다.

와디즈, 해외 200억 펀딩 성공작 '유그린 나스' 단독 공개. 와디즈

2012년 중국 선전에 본사를 둔 유그린은 보조배터리, 충전기, 케이블 등 IT 주변기기 분야에서 잘 알려진 글로벌 브랜드다. 특히 유그린 나스는 해외 크라우드펀딩 플랫폼 킥스타터와 그린펀딩에서 누적 200억원 규모의 펀딩을 기록했다.

유그린 나스는 최대 196TB의 대용량 저장공간을 제공하며, 5년 사용 기준 클라우드 서비스 구독료의 약 6분의 1 수준으로 이용 가능해 높은 가격 경쟁력을 자랑한다. 인공지능(AI) 기반 미디어 관리 기능을 갖춰 방대한 사진과 영상 데이터를 자동 분류·인식하며, 사용자가 원하는 용량의 하드디스크를 자유롭게 확장할 수도 있다.





와디즈 관계자는 "앞으로도 해외 혁신 브랜드가 와디즈를 통해 국내 시장을 테스트하고 소비자와 직접 연결될 수 있도록 확대할 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

