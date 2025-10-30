서초구, 서리풀공원 무장애숲길 연결 완공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1·2단계 구간 잇는 2.6km 연속형 산책로 조성

서울 서초구(구청장 전성수)가 서리풀공원 내 단절돼 있던 무장애숲길 1·2단계 구간을 연결해 누구나 편하게 이용할 수 있는 연속형 무장애 산책로를 완성했다.

'서리풀공원 무장애숲길 연결로’ 조성 사진. 서초구 제공.

그동안 서리풀공원에는 무장애숲길 1단계(방배숲도서관)와 2단계(할아버지쉼터~서래마을) 구간이 각각 조성돼 있었으나 두 구간이 단절돼 경사가 급한 기존 산책로를 통해서만 이동이 가능했다.

이에 서초구는 경사를 완화하고 이동 동선을 재정비해 약 0.2km의 연결로를 새롭게 조성했다. 이번 연결로는 휠체어나 유모차 이용자 등 보행 약자도 무리 없이 통행할 수 있도록 설계됐으며, 숲길 전 구간에 LED 조명을 추가 설치해 야간에도 안전하게 이용할 수 있는 환경을 마련했다.

이로써 총 연장 2.6km의 무장애숲길이 하나로 이어져 어린이에서 노년층까지 누구나 이용할 수 있는 ‘연결된 숲길’로 재탄생했다. 구는 새로 정비된 서리풀공원이 사계절 내내 주민들이 자연 속에서 산책과 휴식을 즐길 수 있는 도심 속 힐링 공간으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.





전성수 서초구청장은 “서리풀공원 무장애숲길 1·2단계 연결로로 누구나 함께 걷는 열린 숲길이 완성됐다”며 “앞으로도 주민 모두가 도심 속 자연을 가까이 경험할 수 있는 접근성 높은 공원 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

서리풀공원 무장애숲길 연결로 위치도. 서초구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

