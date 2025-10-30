'로봇 인재의 요람' 국제로봇콘테스트, 강릉 올림픽파크서 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 최대 규모 대회… 로봇산업 발전·국제 교류의 장

로봇 마인드 확산·로봇 인재 육성 통한 기술력 향상 도모

강원특별자치도(도지사 김진태)는 산업통상자원부가 주최하고 한국로봇산업진흥원이 주관하는 '제20회 국제로봇콘테스트'를 오는 31일부터 11월 1일까지 2일간 강릉 올림픽파크(스피드스케이트장)에서 개최한다고 30일 밝혔다.

로봇 체험 및 학습. 강원도 제공

이번 대회는 로봇 마인드 확산과 로봇 인재 육성을 통해 국내 로봇 기술력 향상을 도모하기 위한 행사로, 매년 수도권(일산 킨텍스)에서 개최돼 왔다. 올해는 지역 개최지 공모를 통해 강릉 올림픽파크가 선정되어, 지자체에서는 처음으로 개최되는 의미 있는 대회다.

이번 대회에는 3300여 명(선수 2000명, 가족 및 관람객 1300명) 이 참가하는 국내 최대 규모의 로봇 대회로, 초·중·고등학생부터 대학·일반부까지 폭넓게 참여한다. 12개 세부대회, 42개 종목으로 구성되어 국내외 참가자들이 대회를 통해 로봇산업 발전과 국제 교류의 장을 펼칠 예정이다.

국제로봇콘테스트는 로봇을 활용해 다양한 주제와 규정에 맞춰 제작한 로봇의 성능과 수행 능력을 겨루는 국제 규모의 대회로, 대회 기간 참관객을 대상으로 ▲로봇캠프 ▲인공지능(AI) 드로잉 캐리커처 ▲로봇 만들기 체험 ▲로봇 토크콘서트 등 다양한 부대행사도 함께 진행된다.

시상은 대통령상을 비롯해 국무총리, 산업통상자원부 장관, 강원특별자치도지사, 강원특별자치도교육감, 강릉시장 등 총 140여 점의 상장과 부상이 수여될 예정이다.





강원특별자치도 관계자는 "국제대회 개최 경험(2018 평창동계올림픽, 2024 강원동계청소년올림픽)을 바탕으로 이번 대회가 성공적으로 열릴 수 있도록 적극 지원할 계획이다"며 "도내 청소년이 첨단 로봇기술을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공함은 물론, 지역 홍보와 경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

