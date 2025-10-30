'가습량 꼴찌' 한경희 생활과학…"가습기 유지 비용 40배 차이"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가습량, 'LG전자' 제품이 가장 많아

연간 유지관리비용 최대 40배 차이

최대 소음 37~62dB, 제품별 차이 커

"모든 제품, 주기적 세척 필요"

가을·겨울철 자주 사용하는 가습기는 가습량과 유지관리비용 등 주요 성능에서 제품별로 차이가 있는 것으로 나타났다.

30일 한국소비자원이 최근 2년 이내에 가습기를 구입 및 사용한 경험이 있는 소비자 1000명을 대상으로 13개 브랜드 제품을 선정해 시험평가한 결과, 제품별로 시간당 가습량은 최대 3.3배 차이가 있는 것으로 나타났다. 이중 LG전자(HY704RWUAB) 제품의 가습량이 606㎖/h로 가장 많았고, 한경희 생활과학(HAAN-HD100A) 제품은 182㎖/h로 가장 적었다.

가습면적 또한 LG전자(HY704RWUAB) 제품의 가습면적이 42.9㎥로 가장 컸고, 한경희 생활과학(HAAN-HD100A) 제품은 12.9㎥로 가장 적었다.

연간 유지관리비용은 제품 간 최대 40배 차이가 났다. 전기요금·필터 교체 등을 종합적으로 고려해 비용을 산출한 결과, 초음파식 제품은 4640~6420원, 가열식 제품은 7만2750~9만1070원, 기화식 제품은 5330~10만8330원, 복합식 제품은 1만5780~18만9290원 수준으로 제품 간 최대 40배 이상 차이가 났다.

최대 소음도 37~62dB 범위 수준으로 제품별 차이가 컸다. 특히 가열식 제품의 경우 처음 물이 끓는 과정에서 52~55dB까지 소음이 높아져 수면 시 이를 고려할 필요가 있었다. 드럼세탁기의 소음은 평균 69dB, 전자레인지는 평균 57dB, 김치냉장고는 평균 35~41dB 수준이다.

일부 가열식 가습기의 경우 화상에 주의해야 한다. 한일전기(GHSP-3300RR)·르젠(LZHD-H85)·스테나(STN100A) 등 가열식 가습기 3개 제품은 99℃의 고온 증기가 분무됐고, 끓임 단계에서는 수조 내부 물 온도가 100℃ 이상으로 올라갔다. 뜨거운 증기가 분출되거나 제품 전도 시 뜨거운 물이 쏟아질 수 있어 화상사고에 주의가 필요하다.

모든 제품은 주기적인 세척이 필요한 구조였다. 한국소비자원은 "가습기는 가습방식에 따라 세균 방출·악취·이물 발생 가능성에 차이가 있어 위생적인 관리를 위해서는 주기적인 세척이 필수적"이라며 "시험대상 전 제품은 수조를 포함한 주요 부품들을 쉽게 분리할 수 있는 구조로 되어 있어 세척 편의성이 높다"고 설명했다.

감전보호, 구조 등 안전성 및 표시사항의 경우 전 제품에서 이상이 없는 것으로 나타났다.





한국소비자원은 가습기 구입 시 ▲사용공간·방식별 특성 등을 고려해 적합한 가습 방식을 결정할 것 ▲가습량·유지관리비용·소음·가격 등을 꼼꼼히 비교한 후 제품을 선택할 것을 당부했다.





