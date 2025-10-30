삼성운용, 코스피 4000 돌파 웹세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 사상 처음으로 4000선을 돌파하며 가파른 상승세를 보이는 가운데 '오천피(코스피 5000)'에 대한 투자자들의 기대도 날로 커지고 있다.

삼성자산운용은 Kodex ETF 공식 유튜브 채널을 통해 '코스피 4천을 넘어 Kodex와 함께 5천으로!'라는 주제로 웹세미나를 진행한다고 30일 밝혔다. 국내 주식 투자전략을 알아보는 이번 웹세미나는 이날 오후 6시에 Kodex ETF 공식 유튜브 채널에서 실시간으로 방송된다.

코스피 4천 돌파 특집 웹세미나는 총 3회에 걸쳐 진행한다. 오늘 진행되는 첫번째 웹세미나에서는 국내 주식 투자전략을 전반적으로 짚어보고, 다음달 6일과 13일에는 삼성자산운용의 주요 국내 ETF를 운용하는 운용역이 직접 출연해 ETF 투자전략 노하우를 공개한다.

30일 웹세미나 1부에서는 미국 3분기 주요 기업 실적, 10월 FOMC 결과, APEC 기대효과 등 빅 이벤트를 분석한다. 2부에서는 '코스피 5천 시대' 수혜를 누릴 수 있는 ETF 실전 투자전략을 소개한다. 국내 증시의 압도적인 상승세로 인해 국장 투자에 관심이 높은 투자자를 위한 국내 ETF 추천 상품도 짚어볼 계획이다.





김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "국내 증시의 재평가가 본격화되며 '코스피 5천'이 더이상 꿈이 아닌 현실이 되고 있어 투자 전략을 정교하게 준비해야 할 시점"이라고 설명했다. 이어 "이번 특집 웹세미나를 통해 코스피 5천 시대를 향한 최적의 삼성 Kodex ETF 투자 포트폴리오를 말씀드릴 예정"이라고 말했다.

