용산구, 청파동 공영주차장 새단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노후시설 교체·CCTV 확대 등 안전관리 강화

서울 용산구(구청장 박희영)가 청파동1마을공원 공영주차장을 전면 리모델링해 안전하고 쾌적한 주민 이용 환경을 조성했다. 이번 정비를 통해 노후 시설을 개선하고 안전성과 편의성을 대폭 강화했다.

한층 밝고 쾌적해진 청파동1마을공원 공영주차장. 용산구 제공.

AD

청파동3가 119-2에 위치한 이 주차장은 2006년 지하 1~2층 주차장, 지상층 공원 구조로 준공됐다. 그러나 시설 노후로 고장이 잦고 민원이 잇따르자 구는 총 7억8000만 원을 투입해 상반기 실시설계용역을 거쳐 하반기부터 본격적인 개선공사를 추진했다.

이번 공사를 통해 주차장 바닥, 벽체, 천정의 오염과 얼룩을 제거하고 재도장해 공간이 한층 밝고 깨끗해졌다. 조도가 낮았던 조명시설도 전면 교체됐으며, 엘리베이터와 주차관제시설을 최신 장비로 교체했다.

또한 비상벨과 폐쇄회로(CC)TV를 12대에서 21대로 늘려 안전관리 체계를 강화하고, 주차공간 표시등을 새로 설치해 차량 이동과 주차 편의를 높였다.

주차면은 총 99면으로 구성됐다. 전기차 5면, 장애인 3면, 가족배려 10면, 일반 81면 등 이용자 유형별 맞춤 구획이 이뤄졌다. 용산구 관계자는 “조명·관제·안전 설비를 모두 교체해 실질적인 체감 개선이 있을 것”이라며 “운영 효율성과 안정성이 크게 향상됐다”고 설명했다.





AD

박희영 용산구청장은 “노후 공영주차장을 개선해 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 주차공간을 마련했다”며 “앞으로도 생활 속 불편을 세심히 살펴 주차난 해소와 생활편익 증진에 힘쓰겠다”고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>