LG화학, 독일 자이스와 '차량용 홀로그래픽 디스플레이 소재' 협력

차량 전면 유리창을 투명 디스플레이로 전환

LG화학이 포토폴리머 필름 공급하고

자이스는 광학 소자 제작해 유리에 합착

LG화학이 차량용 차세대 디스플레이 핵심 소재 분야에서 글로벌 광학 기업과 손잡았다. 이번 협력을 통해 전면 유리창 전체를 투명 디스플레이로 구현하는 '홀로그래픽 윈드쉴드 디스플레이(HWD)' 상용화에 속도가 붙을 전망이다.

LG화학은 전날인 29일 독일 광학 기업 자이스(Zeiss) 와 차량용 HWD 핵심 소재인 '포토폴리머 필름 사업 협력 계약'을 체결했다고 30일 밝혔다. 협약식은 서울 여의도 LG트윈타워에서 열렸다. 자이스의 슈테판 회퍼(Stephan Hofer) 마이크로옵틱스 사업개발 총괄, 빅토르 슈츠(Viktor Schutz) 파트너십 전략 총괄, 고경덕 LG화학 전자소재사업부장 상무 등이 참석했다.

고경덕 LG화학 전자소재사업부장 상무(왼쪽)가 29일 서울 여의도 LG트윈타워에서 독일 광학 기업 자이스(ZEISS)의 슈테판 회퍼(Stephan Hfer) 사업개발총괄과 포토폴리머 필름 사업협력 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. LG화학

자이스는 정밀 광학 기술을 기반으로 반도체, 의료, 소비재 등 다양한 산업에서 글로벌 영향력을 가진 기업이다. 양사는 이번 계약을 통해 세계 최초로 포토폴리머 필름이 적용된 HWD의 상용화를 본격 추진한다. LG화학이 자이스에 포토폴리머 필름을 공급하면, 자이스는 이를 이용해 홀로그래픽 광학 소자(HOE)를 제작하고 유리에 합착해 HWD를 구현한다. 완성차 공급은 2029년을 목표로 한다.

차량용 HWD는 자동차 앞 유리창을 투명한 화면처럼 만들어 주행 정보나 내비게이션, 음악 등 다양한 콘텐츠를 띄울 수 있는 기술이다. 기존 '헤드업 디스플레이(HUD)'가 한정된 위치에 단순한 정보만 보여줬다면, HWD는 운전자의 시야 전체를 활용해 훨씬 넓은 화면과 몰입감, 자유로운 디자인을 구현한다.

HWD의 핵심 소재인 포토폴리머 필름은 빛을 정교하게 조절해 영상을 만들어내는 역할을 한다. 복잡한 광학 구조를 단순화하면서도 화면을 넓고 밝게 표현할 수 있다. LG화학이 자체 개발한 '실록산계 포토폴리머 필름'은 기존 제품보다 광학 효율이 높고 열에 강한 것이 특징이다. 회사는 이 분야에서 150건이 넘는 특허를 확보했다.





신학철 LG화학 부회장은 "자이스와의 협력은 단순한 소재 공급을 넘어 광학 기술 기반의 경쟁력 확보를 위한 전략적 파트너십"이라며 "차별화된 광학 소재 기술로 미래 모빌리티 산업의 디스플레이 혁신을 주도하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

