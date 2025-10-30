국보 죽서루서 즐기는 가을밤의 풍류…삼척시, ‘죽서루 다담연’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼척시, '죽서루 다담연' 야간 개방 행사

10월 말~11월 초 '다담연'으로 특별 야행

강원도 삼척시는 깊어가는 가을밤, 전통차와 예술이 어우러진 야간 문화 프로그램 '죽서루 다담연(茶談宴)'을 30일과 31일, 11월 6일과 7일 오후 7시 죽서루 일원에서 개최한다.

'죽서루 다담연(茶談宴)'. 삼척시 제공

AD

'다담연'은 국보 죽서루를 특별 야간 개방하여 진행되는 행사로, 전통 조명과 소품을 활용해 고즈넉하고 은은한 야경 분위기 속에서 차를 마시며 풍류를 즐기는 프로그램이다. 참가자들은 다도 전문가와 함께 전통차를 만들고 다식을 나누며, 공연을 감상하는 등 다채로운 체험을 즐길 수 있다.

이번 행사는 '2025년 생생 국가유산 활용사업'의 일환으로, 삼척의 대표 국가유산인 국보 죽서루의 역사적 가치와 미적 정취를 시민과 관광객이 함께 향유할 수 있도록 마련됐다. 사전예약 QR코드를 이용해 신청 가능하며 참가비는 1만원이다.

시 관계자는 "죽서루와 함께 깊어가는 가을의 정취를 느끼며 여유로운 시간을 보낼 수 있을 것"이라며 "이번 행사를 통해 전통문화의 아름다움을 알리는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





AD

한편, 30일과 31일 오후 3시에는 취약계층의 문화 향유를 지원하기 위해 다문화가정과 아동센터 어린이 등 취약계층을 대상으로 무료 체험 프로그램이 운영된다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>