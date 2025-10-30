인천e음 캐시백 5% 추가 지원…최대 15% 혜택

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'코리아 그랜드 페스티벌' 기간 한시 운영

인천시는 다음 달 9일까지 인천사랑상품권(인천e음) 캐시백을 한시적으로 5% 추가 지원한다고 30일 밝혔다. 이는 '코리아 그랜드 페스티벌'의 일환으로 추진되며, 예산(약 18억원)이 소진될 때까지 적용된다.

이번 추가 지원으로 연 매출 30억원 이하 가맹점에서 인천e음카드를 사용할 경우 결제금액의 15%를 캐시백으로 환급받는다. 월 결제 한도는 30만원이며, 최대 4만5000원의 혜택이 주어진다. 특히 인구감소지역인 강화군과 옹진군은 기존보다 상향된 20% 캐시백(최대 6만원)이 적용된다.

현재 인천e음카드는 일반 가맹점 10%, 강화·옹진지역 15% 캐시백을 지원하고 있다. 지난달 말 기준 사용자 수는 258만명, 누적 결제금액은 1조9172억원에 달한다.





인천시 관계자는 "코리아 그랜드 페스티벌 기간에 인천사랑상품권의 혜택을 확대해 지역내 소비를 활성화하고, 소상공인의 매출 증대에 기여하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

