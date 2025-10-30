"소상공인 부담경감 크레딧, 누적 사용액 1조1759억원"

297만개사 지급 완료
당초 목표의 95.4%
소상공인시장진흥공단은 소상공인의 고정비 부담 완화를 위해 시행 중인 '소상공인 부담경감 크레딧'의 누적 사용액이 1조1750억원을 넘어섰다고 30일 밝혔다.
소상공인 부담경감 크레딧은 소상공인이 전기·가스·수도 등 공공요금과 4대 보험료, 통신 요금 및 차량 연료비에 사용할 수 있는 50만원의 크레딧을 신용·체크·선불카드 형태로 지급하는 사업이다.
소상공인 부담경감 크레딧은 지난 7월14일 접수를 시작한 이후, 약 3개월 만에 당초 지원 목표였던 311만1000개사 중 95.4%인 297만개사에 지급됐다. 소진공은 국세청 정보연계를 통한 무서류 간편 신청 체계와 유관기관·협단체와의 지속적인 홍보 노력을 흥행 요인으로 보고 있다.
앞으로도 소진공은 카드사와 데이터 연동을 통해 미신청 소상공인에게 안내 문자를 발송하는 등 지원 대상자에 대한 안내를 지속할 예정이다. 소상공인 부담경감 크레딧은 현재 14만개사가 신청 가능하며, 오는 11월28일 접수 마감 이후에는 지원이 불가능하다. 신청 대상 및 방법에 대한 자세한 내용은 부담경감 크레딧 공식 누리집을 통해 확인할 수 있다.
박성효 이사장은 "사업 초기부터 적극적인 홍보로 높은 참여가 이어진 만큼 남은 기간 미신청자들이 지원 기회를 놓치지 않도록 끝까지 독려하겠다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
