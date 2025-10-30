이마트24, 경영주 수익 개선 '상생선언' 발표…"가맹점과 동반 성장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저수익 점포 대상 로열티 타입 선택기회 제공

개인임차형 타입 대비 10~38% 비용 절감

"경영주 실질 수익 개선 기대"

이마트24가 경영주의 수익 개선과 동반 성장을 위한 상생선언을 발표한다고 30일 밝혔다.

이마트24는 이날 오후 2시 성수동 본사 대회의실에서 '경영주와의 공존공영 가치실현을 위한 상생선언'을 개최한다. 이번 선언을 통해 저수익 점포 경영주를 위한 로열티 타입 전환 등을 도입하며 상생경영을 강화할 방침이다.

먼저, 수익 개선이 필요한 개인임차형 타입(월 회비 160만원) 점포 중 가맹계약을 성실하게 준수하는 경영주를 대상으로 잔여 계약기간까지 로열티 타입으로 전환할 수 있는 기회를 제공한다. 이는 가맹계약 기간이 남은 기간에도 타입 변경을 허용한 것으로, 저수익점포 경영주에게 실질적인 선택권과 새로운 기회를 제공하는 조치다.

로열티 타입으로 전환할 경우 기존 월 회비 대신 매출총이익을 경영주 71%, 본사 29% 비율로 분배하게 된다. 예를 들어 월 400만~500만원의 매출총이익을 올리는 점포의 경우 로열티 타입으로 전환 시 월 약 116만~145만원가량만 본사에 납부하면 된다. 기존 월 회비 160만 원에서 약 10~38%의 비용 절감 효과를 볼 수 있다.

로열티 타입 전환을 희망하는 경영주는 다음 달 3일부터 올해 말까지 신청할 수 있다. 내년 6월 30일까지 순차적으로 진행될 예정이다.

또 매출 성장을 위해 '대표 상품 개발'에 총력을 기울일 계획이다. 20·40세대 고객을 겨냥한 차별화 상품을 내년 한 해 동안 600종 출시할 예정이다. 다음 달에는 커피·도시락 등 차별화 상품과 함께 새로운 PL브랜드 '옐로우(ye!low)'의 신규 상품 출시도 앞두고 있다.

또 신세계L&B, 신세계푸드, 조선호텔 등 신세계그룹의 관계사와의 시너지를 적극 활용해 간편·신선식품의 상품 혁신을 이뤄내겠다는 방침이다. 실제로 지난달 선보인 '시선강탈버거' 2종은 신세계푸드의 노하우를 담아 만든 상품으로 출시 후 현재까지 버거 상품군에서 1~2위를 차지하고 있다. 최근에는 신세계푸드의 제빵 노하우를 활용해 서울대 밥스누 '약콩두유빵' 시리즈를 선보였다.

경영주의 점포 운영에 실질적인 도움을 줄 수 있는 상생지원도 신설한다. 이마트24는 내년부터 ▲'시선강탈버거' 등 전략적으로 선정된 차별화 상품에 대한 100% 폐기지원 ▲신상품 점포 도입 시 인센티브 지원 확대 ▲점포 운영 시 발생 가능한 피해 보험 지원 확대 등을 골자로 한 상생협약을 추진한다.





최진일 이마트24 대표이사는 "이번 상생협약은 본사의 경영적 부담에도 불구하고, 경영주의 수익 개선을 최우선으로 고려해 과감히 결정한 것"이라며 "앞으로도 상품 경쟁력 강화, 점포 공간 혁신, 가맹점 운영 지원 등 전방위적인 노력을 통해 실질적인 성과와 지속 가능한 성장을 추진해 나가겠다"고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

