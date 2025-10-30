김포시, 접경지역시장군수협의회 개최…규제 완화 공동 대응 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

규제 완화·균형발전 공동 대응 강화 한목소리

김병수 김포시장, '신곡수중보 통선문 설치' 건의

경기 김포시(시장 김병수)가 지난 29일 애기봉평화생태공원에서 '2025년도 하반기 접경지역시장군수협의회 정기회의'를 개최했다고 30일 밝혔다.

접경지역시장군수들이 지난 29일 애기봉평화생태공원에서 '2025년도 하반기 접경지역시장군수협의회 정기회의'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 김포시 제공

이번 회의는 접경지역의 공동 현안을 논의하고 상생 발전 방안을 모색하기 위해 마련된 자리로, 함명준 고성군수(협의회장)를 비롯해 강화·옹진·파주·연천·철원·화천·양구·인제·고성 등 10개 시·군 시장·군수가 참석했다.

회의에는 총 15건의 안건이 상정되었으며, 김포시는 '접경지역 발전종합계획 변경 건의(신곡수중보 통선문 설치)'와 '개발행위허가 관련 군부대 협의 제외사항 신설 건의' 등 2건의 안건을 제안해 심도 있는 논의가 이루어졌다.

협의회는 회의에서 논의된 주요 현안에 대해 공동 대응체계를 강화하고, 중앙부처 및 관계기관과의 협의를 통해 실질적 제도 개선과 예산 지원 방안을 지속적으로 추진하기로 뜻을 모았다.

김병수 김포시장은 "그동안 규제와 제한으로 지역발전의 제약이 있었다"며 "이제는 안보 중심의 시각에서 벗어나 관리와 발전이 조화를 이루는 정책으로 전환해, 접경지역의 새로운 성장 동력을 만들어가야 한다"고 말했다.

아울러, 회장시군인 함명준 고성군수(협의회장)는 "그동안 "국가 안보의 최전선에 있는 접경지역 주민들은 오랜 기간 희생을 감내해 왔다"며 "군사적 제약과 개발 제한으로 인한 지역 불균형 해소를 위해 중앙정부의 정책적 지원 강화가 필요하다"고 강조했다.

접경지역시장군수협의회는 휴전선과 인접한 지방자치단체 간의 행정사무를 공동으로 협의·조정함으로써 접경지역의 균형발전과 광역행정을 효율적으로 추진하기 위한 협의체로, 인천광역시 강화군·옹진군, 경기도 김포시·파주시·연천군, 강원특별자치도 철원군·화천군·양구군·인제군·고성군 등 총 10개 시·군으로 구성되어 있다.





한편, 다음 회의는 강원특별자치도 양구군에서 개최될 예정이며, 협의회는 앞으로도 지속적인 교류와 공동협력을 통해 접경지역의 균형발전과 평화 정착을 위한 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

