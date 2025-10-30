시흥시, 道 정보보안 평가서 2년연속 우수기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 시흥시는 경기도가 실시한 '2025년 시군 정보보안 관리실태 평가'에서 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

AD

이 평가는 '국가 정보보안 기본지침'에 따라 경기도 내 31개 시·군의 정보보안 수준을 평가하고 소속 공무원의 보안 의식을 함양함으로써 기관 정보보안 수준을 제고하기 위한 제도다.

올해 평가에서 시흥시는 공공클라우드 분야의 '시흥형 외주통제 혁신모델'과 '3선 보안관제 체계' 구축을 주요 성과로 인정받았다. 시는 전국 최초로 공공클라우드 망에 위협관리시스템(TMS)과 온라인용역통제시스템을 도입해 외주 인력의 접근 통제 및 이상 행위 탐지를 강화했다.

시는 전 직원이 정보보안 교육에 100% 참여하며, 보안을 전 직원의 기본 책무로 정착시킨 점이 이번 성과의 원동력이 됐다고 평가했다.





AD

이덕환 시흥시 기획조정실장은 "앞으로도 전 직원이 함께 참여하는 보안문화를 정착시켜 더욱 견고한 행정 기반을 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>