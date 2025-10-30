알파벳, 클라우드·광고 성장에 실적 호조…시간외서 5%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계 최대 검색엔진 업체 구글 모회사 알파벳이 29일(현지시간) 시장 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표했다.

이날 알파벳이 공개한 실적 보고서에 따르면 3분기 매출 1023억달러, 주당순이익(EPS) 2.87달러를 기록했다.

구글. 로이터연합뉴스

분기 매출은 금융정보업체 LSEG가 집계한 월가의 평균 예상치(998억9000만달러)를 크게 뛰어넘었으며, 주당 순이익도 시장 예상치(2.26달러)를 웃돌았다.

인공지능(AI) 인프라에 대한 기업 수요가 급증하며 구글 클라우드 매출이 151억6000만달러를 기록하며 시장 예상(147억2000만달러)를 크게 웃돈 영향으로 풀이된다. 광고 사업 매출은 741억8000만달러를 기록해 추정치(717억9000만달러)를 훌쩍 넘었다.





이같은 소식에 알파벳 주가는 시간 외 거래에서 5.18% 상승한 288.79달러를 기록하고 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

