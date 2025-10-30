코트라, '대미 수출거점' 멕시코 진출기업 대상 관세 해법 제시

몬테레이 현지진출 기업 대상

관세 대응 설명회 개최

美 관세·멕시코 관세 대응 방안 등 설명

국내 및 베트남·인니 등서도 설명회

대한무역투자진흥공사(코트라)는 30일(현지시간) 멕시코 몬테레이에서 '미국 관세대응 해외 릴레이 설명회'를 연다고 밝혔다.

설명회는 멕시코에 진출한 우리 기업이 미국 관세 조치에 효과적으로 대응할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 몬테레이는 멕시코 3대 도시 중 하나로, 우리 기업의 미국시장 진출 거점으로 꼽힌다. LG전자, 기아, 현대모비스 등 대기업과 협력사가 다수 진출해 있다.

코트라는 이번 설명회에서 현지의 산업 전문가를 초청해 우리 기업의 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 활용 방안을 집중적으로 제시할 예정이다. 우리 기업들이 미국 관세 조치에 적절히 대응하기 위해선 USMCA를 잘 활용해야 한다는 판단에서 나온 조치다. 또한 코트라는 최근 미국 관세 조치 동향 정보를 제공하고 '관세대응 119' 등 기업 지원 프로그램도 안내할 계획이다.

미국의 관세 조치에 이어 최근 멕시코 정부도 수입 관세 인상 계획을 밝혀, 멕시코 진출 기업 대응이 더욱 중요해졌다. 멕시코 정부는 지난 9월 의회에 제출한 2026년 예산안에서 자동차·철강·의류 등 17개 전략 분야 1463개 품목 관세율을 최대 50%까지 높이겠다고 밝혔다. 자유무역협정(FTA)을 체결하지 않은 국가가 대상이며 인상 시기는 아직 정해지지 않았다.

멕시코 정부의 수입관세 인상 조치가 시행되면 우리 기업에도 부정적 영향이 있을 것으로 예상되지만, 원자재나 부품 같은 중간재는 PROSEC, IMMEX 프로그램 등 멕시코 정부의 관세감면 제도를 잘 활용하면 영향을 줄일 수 있다고 전문가들은 조언한다. PROSEC은 멕시코 정부가 지정한 전기·전자, 철강 등 24개 산업군에서 생산에 투입되는 기계, 장비, 부품, 소재 등에 특혜관세를 적용하는 제도다. IMMEX는 수출용 상품 제조를 목적으로 고정자산이나 소재·부품을 수입하는 경우에는 관세를 유예해준다. 지난해를 기준으로 우리나라의 대멕시코 수출 품목 중 원자재 및 부품 비중은 90%에 달한다.

설명회에서는 현지 진출기업이 멕시코 수입 관세 인상 움직임에 선제적으로 대응할 수 있도록 현지 법무법인 전문가 등이 연사로 나서 멕시코 정부의 관세감면 제도와 기업 활용 사례를 상세히 설명할 예정이다. 이번 설명회에는 멕시코 진출 기업인 100여 명이 참가 신청해 높은 관심을 보이고 있다.





이희상 코트라 수석 부사장은 "미국 관세 조치로 어려움을 겪는 우리 기업을 위해 국내뿐 아니라 베트남, 말레이시아, 인도네시아, 멕시코 등 해외에서도 릴레이 설명회를 개최하고 있다"며 "정부 및 유관기관과 협력해 기업애로를 적극적으로 해소하고 신속한 통상정보 전파, 관세대응 수출바우처, 물류지원 사업 등을 활용해 기업의 관세 대응을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





