MS, 애저·365 서비스 장애…한때 수만건 신고

마이크로소프트(MS) 클라우드 '애저'와 사무용 '365' 서비스에서 장애가 발생하며 전 세계 고객이 혼란을 겪고 있다.

29일(현지시간) 미국의 온라인서비스 추적사이트 다운디텍터에 따르면 미 동부 시간 이날 오후 1시 36분께 애저 서비스 장애는 3096건, 365 서비스 장애는 3448건이 각각 보고됐다.

이날 한때 애저는 최대 2만여건, 365는 1만여건의 접속 장애가 각각 보고됐으나 복구 작업이 진행되며 완화된 것이다.

이날 오전 11시 이후부터 MS의 서비스 장애가 두드러지게 나타나기 시작했다.

월스트리트저널(WSJ)과 로이터 통신 등에 따르면 이로 인해 알래스카 항공과 하와이안 항공 등의 웹사이트와 온라인 체크인 시스템이 중단됐다. 영국의 보다폰, 히스로 공항도 웹사이트를 포함한 주요 시스템에 장애가 발생했다.

애저 측은 공지를 통해 자사 인프라에 발생한 "의도치 않은 구성 변경이 문제 유발 요인으로 의심된다"며 "현재 애저 프론트 도어(AFD) 서비스에 대한 모든 변경을 차단하는 동시에 마지막으로 확인된 정상 상태로 되돌리는 조치를 동시에 진행 중"이라고 안내했다. 회사 측은 365 서비스의 경우에는 애저에서 발생한 문제와 관련된 부수적인 영향을 받는 것으로 파악했다.





지난주 아마존의 클라우드 서비스 아마존웹서비스(AWS)에 발생한 대규모 장애에 이어 MS에서도 서비스 장애가 나타나며 온라인 서비스의 안정성에 대한 우려를 키우고 있다고 미 언론은 지적했다.





