김건희 특검팀, ‘웰바이오텍 주가조작’ 구세현 前 대표 신병 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원 "도망할 염려, 증거 인멸 염려 있어"

구세현 전 웰바이오텍 대표. 연합뉴스

AD

김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)이 웰바이오텍 주가조작에 가담한 혐의를 받는 구세현 전 대표이사의 신병을 확보했다.

박정호 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 29일 오전 10시부터 구 전 대표의 영장실질심사를 진행한 뒤 "도망할 염려, 증거를 인멸할 염려가 있다"고 구속영장 발부 사유를 밝혔다.

특검팀은 지난 27일 구 전 대표에 대해 자본시장법상 사기적 부정거래, 특정경제범죄 가중처벌법상 배임, 증거은닉, 범인도피 혐의로 구속영장을 청구했다.

구 전 대표는 2023년 5월께 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종하는 데 가담한 혐의를 받는다. 특검팀은 같은 시기 벌어진 삼부토건 주가조작과 유사한 방식으로 이뤄졌다고 의심하고 있다.

웰바이오텍은 이일준 삼부토건 회장이 최대 주주인 회사로, 2023년 5월 우크라이나 재건 포럼에 참석했다. 이일준 삼부토건 회장이 최대 주주인 회사로, 2023년 5월 우크라이나 재건 포럼에 참석했다.

이후 '우크라이나 재건 테마주'로 분류돼 삼부토건과 함께 주가가 급등한 무렵 전환사채(CB) 발행·매각으로 투자자들이 약 400억원의 시세차익을 얻은 것으로 파악됐다. 당시 웰바이오텍 주가는 1400~1500원대에서 5000원대 초반까지 급상승했다.





AD

구 전 대표는 삼부토건 주가조작에 가담해 369억원의 부당이익을 챙긴 혐의로 기소된 이기훈 전 삼부토건 부회장 겸 웰바이오텍 회장의 도주를 도운 혐의도 받는다. 이 전 부회장은 삼부토건 주가조작의 핵심 인물로, 지난 7월 특검팀에 구속영장이 청구된 후 도주했다가 55일 만에 전남 목포에서 체포됐다. 이후 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소됐다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>