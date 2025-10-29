[2025국감]허위 서류로 장관상 받았는데…문체부, 3년간 취소 안 해

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

법원 벌금형에도 방치…담당자만 여덟 번 바뀌어

답변하는 최휘영 문체부 장관 연합뉴스

문화체육관광부가 허위 서류로 문체부 장관상을 받은 수상자에 대해 3년간 수상을 취소하지 않은 것으로 드러났다. 법원에서 유죄 판결이 났는데도 방치했다.

김재원 의원은 29일 국회 문화체육관광위원회 종합 국정감사에서 "2022년 '젊은 건축가상' 수상자가 허위 서류로 상을 받았지만, 문체부가 3년간 수상 취소하지 않았다"며 "직무 유기이자 행정 태만"이라고 비판했다.

젊은 건축가상은 문체부가 주최하고 건축 관련 협회 세 곳이 주관하는 공모다. 45세 미만 건축가에게 장관상과 상금, 전시 기회를 제공한다.

2022년 수상자 일부는 공동 설계 작품을 출품하면서 동의 없이 다른 건축가의 디지털 직인을 무단 사용했다. 공동설계자가 뒤늦게 알고 문체부에 민원을 제기했고, 형사고발로 이어져 법원에서 사문서 위조와 행사죄로 벌금형이 선고됐다.

문제는 그 이후다. 민원이 접수된 2022년 10월부터 올해 10월까지 문체부는 수상을 취소하지 않았다. 사실 확인·법률 자문·담당자 변경 등을 이유로 들었지만, 김 의원실에 따르면 담당자만 여덟 번 바뀌었고 피해자에게 진행 상황도 안내되지 않았다.

지난해 11월 법률 자문 결과 "수상 취소가 가능"하다는 결론이 났지만, 1년 가까이 추가 조치도 없었다. 문체부는 지난 24일에서야 수상 취소를 확정했다. 그러나 공모전 홈페이지에는 여전히 해당 수상자 이름이 남아 있다.





김 의원은 "이 정도면 실수가 아니라 방치"라며 "상훈·포상 관리 체계를 전면 점검해야 한다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

